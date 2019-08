Maltempo | Regione Lombardia verso richiesta estensione stato emergenza 2

Maltempo : Regione Lombardia verso richiesta estensione stato emergenza : Milano, 8 ago. (AdnKronos) - Regione Lombardia si avvia a chiedere al governo l'estensione della richiesta di 'stato di emergenza' concessa per gli episodi di Maltempo di giugno a quelli degli ultimi giorni. Lo annuncia l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. "Gli ecc

Maltempo Lombardia - forti piogge devastano la regione : nubifragio nella Bergamasca - danni nel varesotto - “Rudiano distrutto” [LIVE] : Non si arresta il Maltempo che nei giorni scorsi ha interessato il Nord Italia. Stasera forti piogge e vento intenso hanno interessato la Lombardia, causando diversi danni e disagi in svariate zone della regione. Il Maltempo ha causato danni anche in provincia di Varese dove a Castelveccana è inagibile il campanile della chiesa, colpito da un fulmine, mentre a Gallarate è stato danneggiato il tetto della sede della protezione civile. Diversi ...

Maltempo Emilia Romagna : la Regione stanza 300mila euro per le opere più urgenti : La Regione Emilia-Romagna interviene con uno stanziamento immediato per dare le prime risposte ai territori colpiti dal Maltempo tra il 29 luglio e il 4 agosto. Violenti temporali e forti raffiche di vento, da Piacenza a Rimini, in particolare nel ferrarese hanno interessato la Regione. Stamani il sopralluogo compiuto dall’assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo, con il sindaco di Mesola (Ferrara), Gianni Michele ...

Maltempo Emilia Romagna : la Regione stanza 300mila euro per le opere più urgenti : La Regione Emilia-Romagna interviene con uno stanziamento immediato per dare le prime risposte ai territori colpiti dal Maltempo tra il 29 luglio e il 4 agosto. Violenti temporali e forti raffiche di vento, da Piacenza a Rimini, in particolare nel ferrarese hanno interessato la Regione. Stamani il sopralluogo compiuto dall’assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo, con il sindaco di Mesola (Ferrara), Gianni Michele ...

Maltempo Abruzzo : la Regione chiede lo stato d’emergenza : La Giunta regionale dell’Abruzzo ha deliberato questa mattina la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi del 10 luglio scorso. L’istanza è indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il dipartimento della Protezione civile. L'articolo Maltempo Abruzzo: la Regione chiede lo stato d’emergenza sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : Veneto - tecnici Regione al lavoro nei luoghi colpiti ieri dal nubifragio : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) - tecnici regionali e uomini della Protezione Civile al lavoro a Piovene Rocchette, Comune vicentino pesantemente colpito dal Maltempo abbattutosi ieri pomeriggio sulla pedemontana vicentina. In seguito ai nuovi eventi atmosferici il Presidente della Regione Luca Zaia già

Maltempo : Veneto - tecnici Regione al lavoro nei luoghi colpiti ieri dal nubifragio : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) – tecnici regionali e uomini della Protezione Civile al lavoro a Piovene Rocchette, Comune vicentino pesantemente colpito dal Maltempo abbattutosi ieri pomeriggio sulla pedemontana vicentina. In seguito ai nuovi eventi atmosferici il Presidente della Regione Luca Zaia già ieri ha firmato un decreto sullo Stato di Crisi e la richiesta dello Stato di Emergenza.‘Oggi pomeriggio un geologo della Regione ...

Maltempo : Veneto - tecnici Regione al lavoro nei luoghi colpiti ieri dal nubifragio : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) – tecnici regionali e uomini della Protezione Civile al lavoro a Piovene Rocchette, Comune vicentino pesantemente colpito dal Maltempo abbattutosi ieri pomeriggio sulla pedemontana vicentina. In seguito ai nuovi eventi atmosferici il Presidente della Regione Luca Zaia già ieri ha firmato un decreto sullo Stato di Crisi e la richiesta dello Stato di Emergenza.‘Oggi pomeriggio un geologo della Regione ...

Maltempo Toscana : dalla Regione 1 milione di euro per i territori colpiti : Ammonta a 1 milione e 55mila euro lo stanziamento della Regione Toscana in seguito al Maltempo che ha colpito le province di Massa Carrara, Lucca, Arezzo, Siena e Grosseto tra aprile e maggio, con la conseguente dichiarazione di stato di emergenza regionale. La somma, prevista da un’apposita delibera, va a finanziare gli interventi di emergenza messi in atto dalle Amministrazioni provinciali interessate e dai Comuni, 18 quelli coinvolti ...

Maltempo : Regione Lombardia stanzia 6 mln per danni 2018 (2) : (AdnKronos) - "Con questi ulteriori 6 milioni di euro che siamo riusciti a recuperare grazie ai ribassi d'asta - ha spiegato Foroni - e che abbiamo voluto mettere immediatamente a disposizione, complessivamente sono stati finanziati interventi per circa 36 milioni di euro. Anche in questa occasione

Maltempo : Regione Lombardia stanzia 6 mln per danni 2018 : Milano, 22 lug. (AdnKronos) - Uno stanziamento di oltre 6 milioni di euro per i territori colpiti dall'ondata di Maltempo dell'ottobre 2018 in Lombardia. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore al Territorio e protezione civile, Pietro Foroni. I fondi si a

Maltempo Friuli Venezia Giulia - dalla Regione oltre 741 mila euro per i danni di fine ottobre 2018 in val Tramontina : Nell’area della val Tramontina, in provincia di Pordenone, sono richiesti interventi per oltre 741.000 euro per il ripristino dei danni causati dal Maltempo di fine ottobre 2018. Lo fa sapere in una nota il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenendo sui fondi per gli interventi di ristoro dei danni destinata dalla Regione. Il vicepresidente, che oggi ha inaugurato la posa ...

Maltempo Emilia-Romagna : la Regione stanzia mezzo milione per Milano Marittima : mezzo milione di euro per Milano Marittima. Risorse destinate agli operatori balneari ed economici, soprattutto bar e ristoranti, per i danni subiti a causa della tromba d’aria che ha colpito la località cervese pochi giorni fa, il 10 luglio. Imprenditori che con l’appoggio dell’intera comunità locale, e degli stessi turisti presenti, in poche ore sono riusciti a risistemare i loro stabilimenti sulla spiaggia, un ‘miracolo’ sottolineato da più ...

Maltempo : la Regione Abruzzo avvia la ricognizione dei danni : Il presidente della Giunta regionale d’Abruzzo, Marco Marsilio, rende noto che, alla luce dei gravi eventi meteorologici di mercoledì 10, caratterizzati da manifestazioni piovose e grandinate di eccezionali intensità, la Giunta regionale, riunita, questa mattina, a Pescara, in seduta straordinaria, ha deliberato la presa d’atto dell’eccezionalità degli eventi verificatisi sulla fascia costiera abruzzese. Considerando la ...