Maltempo nel bresciano | Rudiano devastata dal temporale | danni anche alle case

Maltempo Genova : allagamenti e disagi nell’Ospedale San Martino : disagi all’ospedale San Martino di Genova per il violento temporale che la notte scorsa ha colpito il capoluogo ligure. Il nubifragio, accompagnato da forte vento e fulmini, ha mandato in tilt gli impianti di condizionamento, causando un ritardo di circa 90 minuti nelle attività della sala operatoria della neurochirurgia. L’intervento dei tecnici è ancora in corso “ma -spiega la direzione strategica del nosocomio genovese- ...

Maltempo - forti grandinate nel veronese : chicchi di grandine grossi su Cerea : FORTE Maltempo AL NORD | Vasti temporali stanno colpendo in queste ore il nord Italia ed in particolare la pianura Padana tra Lombardia e Veneto. Tra pomeriggio e prime ore della sera hanno fatto i...

Maltempo Lombardia - forti piogge devastano la regione : nubifragio nella Bergamasca - danni nel varesotto - “Rudiano distrutto” [LIVE] : Non si arresta il Maltempo che nei giorni scorsi ha interessato il Nord Italia. Stasera forti piogge e vento intenso hanno interessato la Lombardia, causando diversi danni e disagi in svariate zone della regione. Il Maltempo ha causato danni anche in provincia di Varese dove a Castelveccana è inagibile il campanile della chiesa, colpito da un fulmine, mentre a Gallarate è stato danneggiato il tetto della sede della protezione civile. Diversi ...

Maltempo Lombardia : albero colpisce mamma e 2 bambini a Monza - scoperchiata casa di riposo nel Bresciano : Lombardia interessata dal Maltempo che sta causando danni e disagi: a causa di un violento temporale a Monza un grosso albero è caduto da una proprietà privata in via Volta. Tre persone (una mamma e due bambini) sono state ferite lievemente. La strada è momentaneamente chiusa per le operazioni di rimozione dell’albero. La donna coinvolta è una mamma di 47 anni e i suoi due figli, una ragazzina di 13 anni e il fratello di 11 sono rimasti ...

Maltempo Veneto : forti temporali nel Bellunese - danni e disagi : Un forte temporale si è abbattuto nel Bellunese nella notte, con conseguenti disagi: le strade sono state invase da detriti, allagati numerosi garage, terreni e scantinati. “Ormai ci troviamo sempre più di fronte a eventi meteo eccezionali per portata e densità, situazioni un tempo straordinarie che stanno purtroppo diventando ordinarie,” ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Biagio Giannone. L'articolo Maltempo Veneto: ...

Maltempo nel Lecchese : 146 sfollati a Casargo : Gli evacuati nel territorio del comune montano di Casargo, il centro della provincia di Lecco colpito da ieri sera dal Maltempo e da una disastrosa frana di fango, sono 146: il numero è aumentato a causa del pericolo nella zona dove sono presenti le abitazioni. Impegnate decine di squadre di volontari della Protezione civile, dei vigili del fuoco, carabinieri, Soccorso alpino. Gli sfollati sono stati ospitati nel centro alberghiero locale in ...

Maltempo Lombardia - frana nel Lecchese : “Chiederemo lo stato d’emergenza” : “Chiederemo lo stato d’emergenza quanto prima e l’integrazione dei fondi del Dipartimento della protezione civile dal momento che le zone colpite sono le stesse. Regione Lombardia si sta già attivando per le prime opere di ripristino in somma urgenza“: lo ha dichiarato l’assessore al Territorio e Protezione civile della Lombardia, Pietro Foroni, a seguito degli ultimi episodi di forte Maltempo e dissesto ...

Maltempo e danni nel Lecchese : “Al lavoro per riportare la situazione al più presto alla normalità” : “Ho contattato il sindaco di Casargo, Antonio Pasquini, e gli ho espresso la solidarietà e la vicinanza di Regione Lombardia. Gli ho anche comunicato che gli uffici regionali e i volontari di Protezione civile sono al lavoro per riportare la situazione al più presto alla normalità. Un discorso che, ovviamente, vale per tutte le altre zone della Lombardia colpite dal Maltempo di queste ultime ore“: lo ha dichiarato il presidente di ...

Maltempo nel Lecchese - frane e danni tra Casargo e Dervio : allevatori e mandrie isolate negli alpeggi : Centinaia di capre e mucche bloccate insieme agli allevatori in diversi alpeggi rimasti isolati sopra Casargo, il centro abitato nel Lecchese colpito nelle ultime ore dal Maltempo, che ha provocato frane ed esondazioni: lo rende noto Coldiretti Lombardia in base alle segnalazioni dei tecnici presenti nella zona. La strada che dal paese porta in quota – spiega Coldiretti Lombardia – è bloccata per via degli smottamenti provocati ...

Maltempo Lombardia : famiglie evacuate nella Bergamasca : Una copertura provvisoria, sistemata dopo l’ultima ondata di Maltempo, ha ceduto a causa delle forti raffiche di vento la scorsa notte e i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibili 3 appartamenti a Torre Boldone, gli stessi che che venerdì sono stati danneggiati dal temporale. Tre famiglie sono state evacuate. L'articolo Maltempo Lombardia: famiglie evacuate nella Bergamasca sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : tempeste raddoppiate nell’estate 2019 : “L’ultima violenta perturbazione fa salire a ben 540 il numero di tempeste, nubifragi, trombe d’aria e grandinate che nella pazza estate 2019 hanno provocato gravi danni nelle campagne e nelle città ma anche al turismo“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base degli ultimi dati ESWD, la banca dati europea sugli eventi estremi, dalla quale emerge che “si tratta praticamente del doppio (+88%) rispetto allo ...

