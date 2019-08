Maltempo Genova | allagamenti e disagi nell’Ospedale San Martino

Maltempo - violento temporale a Genova : sottopassi allagati - black out e un’auto inghiottita da una voragine : Persone intrappolate in auto in sottopassi allagati, black out, alberi abbattuti, voragini in strada. È il bilancio del violento temporale, accompagnato da forti raffiche di vento, che si è abbattuto per un’ora a Genova la scorsa notte. Quattro persone, due ragazze e un papà con la figlioletta, sono state salvate dai vigili del fuoco dopo essere rimaste intrappolate in auto. In via Berno un’auto parcheggiata è stata inghiottita da ...