Maltempo | Coldiretti | in Lombardia danni per milioni di euro

Maltempo - Coldiretti Padova : danni per 1 - 5 milioni - 450 ettari di coltivazioni danneggiate : danni per almeno un milione e mezzo di euro a circa 450 ettari vigneti, frutteti, ortaggi, mais e soia: è il primo, provvisorio bilancio della violenta perturbazione che mercoledì scorso ha sferzato l’area termale tra Abano e Montegrotto fino a Due Carrare, Maserà e Cartura. Coldiretti Padova e Condifesa Padova , il consorzio che si occupa delle assicurazioni dei prodotti agricoli, stanno raccogliendo decine e decine di segnalazioni dagli ...

Maltempo in Toscana - Coldiretti : in Valdelsa vigneti rasi al suolo : Dopo il Maltempo in Valdelsa inizia la conta dei danni: le forti piogge dello scorso fine settimana hanno danneggiato sia il raccolto, che le strutture, con vigneti letteralmente rasi al suolo dal passaggio dell’acqua, spiega in una nota Coldiretti Firenze. “La stima dei danni è al momento impossibile, visto che ci sono vigneti ancora allagati“, precisa Coldiretti Firenze, che con i suoi tecnici sta supportando le aziende per i ...