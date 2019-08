Maltempo Brescia | danni per 2 milioni tra Ono San Pietro | Cerveno e Ceto

Maltempo Lombardia : conta dei danni a Brescia - annunciata la richiesta di calamità naturale : Un’ondata di Maltempo ha messo in ginocchio nelle scorse ore l’intera provincia di Brescia: oltre 150 gli interventi dei vigili del fuoco dalla serata di ieri fino a questa mattina. E’ in corso la conta dei danni: decine di edifici sono stati devastati dal vento, che ha raggiunto picchi di 100 km/h. I parlamentari Bresciani hanno annunciato la richiesta di calamità naturale. La zona più colpita è stata la Bassa Bresciana: a ...

Maltempo - piante su cavi : stop ai treni Milano-Brescia : A causa del Maltempo, che ha fatto cadere alcuni alberi sulla linea di alimentazione elettrica, la circolazione dei treni sulla linea convenzionale Milano Brescia è interrotta da poco prima delle 18 fra le stazioni di Treviglio (Bergamo) e Rovato (Brescia). I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, spiegano dalle Ferrovie, sono al lavoro per rimuovere le piante e ripristinare la circolazione ferroviaria in sicurezza. L'articolo Maltempo, piante su ...

Maltempo Lombardia : albero colpisce mamma e 2 bambini a Monza - scoperchiata casa di riposo nel Bresciano : Lombardia interessata dal Maltempo che sta causando danni e disagi: a causa di un violento temporale a Monza un grosso albero è caduto da una proprietà privata in via Volta. Tre persone (una mamma e due bambini) sono state ferite lievemente. La strada è momentaneamente chiusa per le operazioni di rimozione dell’albero. La donna coinvolta è una mamma di 47 anni e i suoi due figli, una ragazzina di 13 anni e il fratello di 11 sono rimasti ...

Maltempo - tromba d’aria a Brescia : 26 famiglie ancora senza casa : Restano ancora senza casa le 26 famiglie Bresciane evacuate ieri sera dopo la tromba d’aria che ha investito la città nel quartiere ‘Villaggio Prealpino’. Sono ancora inagibili tre abitazioni e una cinquantina di persone sono senza un tetto. Nel pomeriggio di oggi, la strada è stata riaperta e ripulita dai calcinacci. Intanto si sta cominciando a sistemare i primi danni alle abitazioni inagibili. Scoperchiato in parte anche il ...

Maltempo - tromba d’aria su Brescia : tetti scoperchiati - 50 sfollati : Maltempo nel Bresciano, interessato da pioggia, grandine e forte vento che nel pomeriggio si è abbattuto sopratutto sul quartiere Villaggio Prealpino. La criticità maggiore è stata rilevata in via Passo Resia dove una tromba d’aria ha scoperchiato i tetti di tre condomini. I vigili del fuoco hanno temporaneamente dichiarato inagibili le palazzine: 26 famiglie non potranno rientrare stasera nelle proprie abitazioni in attesa che domani le ...

Maltempo - il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato d’emergenza per Brescia - Lecco e Sondrio : Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Brescia, Lecco e di Sondrio interessati dagli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 11 e 12 giugno 2019. Per l’avvio delle prime attività di protezione civile sono stati pertanto stanziati 5 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. L'articolo ...

Maltempo in Lombardia - fiumi esondati e frane : tra Lecchese e Bresciano 870 evacuati : La Lombardia si è trovata investita da una ondata di Maltempo che ha causato frane, smottamenti, allagamenti, danni alle coltivazioni, chiusure di strade e soprattutto ha portato a decidere...

Maltempo a Brescia - frana a Mazzunno : VIDEO : Maltempo a Brescia, frana a Mazzunno: VIDEO Le squadre di soccorso sono al lavoro per i disagi causati da alberi caduti, allagamenti e strutture divelte. Oltre 60 gli interventi complessivi dei vigili del fuoco nel Bresciano Parole chiave: Maltempo ...

Maltempo - grandine e allagamenti nel Bresciano : Evacuate 68 persone in Valle Camonica per il pericolo rappresentato dalle colate di fango, detriti e acqua dalle pareti della montagna sovrastante Segui su affaritaliani.it