Mai più senza batteria con Blackview BV9500 Plus | in offerta speciale fino al 12 agosto

Renzi : “Nascerà una forza di centro - magari più di una. Io? OrMai solo un osservatore”. Sole 24 Ore : “A settembre pronto a lasciare Pd” : Per Matteo Renzi “nascerà una forza di centro, su questo non ci sono dubbi”. Mentre a Roma l’ipotesi di crisi di governo si fa strada, o almeno si inizia a parlare con insistenza di rimpasto, l’ex segretario Pd e ora senatore semplice riapre le ferite che lacerano da mesi il suo partito. In un colloquio a La Stampa, avvenuto prima del voto sulla Tav delle scorse ore, a chi gli chiede se sarà uno dei tessitori di questa ...

Luigi Di Maio è disperato : "Forse dovremmo finirla qui". I grillini lo lasciano sempre più solo : "A questo punto mi chiedo se non dobbiamo finirla qui". Luigi Di Maio dopo il voto sulla Tav si aggira nei meandri di Palazzo Chigi in attesa della decisione di Matteo Salvini. Il primo che chiama è Beppe Grillo. Ha bisogno di rassicurazioni, perché sa che nel Movimento ormai troppi sono contro di l

Ronn Moss : "Voglio ancora bene a Ridge - ma ero meno felice. Beautiful? Mai più visto" : “Sto facendo cose che prima non potevo fare perché dovevo tornare sul set. Non avevo mai tempo. Oggi sono molto, molto più felice”. A parlare è Ronn Moss che, in un’intervista a Il Corriere della Sera, racconta cosa abbia significato abbandonare dopo 25 anni Beautiful (dove interpretava Ridge) per inseguire la sua passione: la musica.″È stato bellissimo lavorarci. [...] Ma alla fine a livello ...

Luglio 2019 è stato il mese più caldo Mai registrato : Alcune persone in Cina cercano riparo dal caldo con un tuffo in acqua (foto: Yang Bo/China News Service/VCG via Getty Images) Se a Luglio vi è sembrato di soffrire il caldo molto più che nelle estati precedenti, non vi siete sbagliati: i ricercatori del programma Copernicus dell’Unione europea, nato per monitorare i cambiamenti climatici, hanno appena stabilito che quello appena trascorso è stato il mese più caldo mai registrato. Questo ...

Le Donatella più sexy che Mai - estate tra musica e vacanze… : Giulia e Silvia Provvedi sono inseparabili. Le due sorelle stanno girando l’Italia in veste di Dj e ne approfittano per godersi qualche giorno di vacanza. Il tutto documentato su Instagram dove postano foto di loro due abbracciate, in costume, e fanno intravedere i seni con le trasparenze. Poi si dedicano dolci frasi: “Un’estate in giro per l’Italia e non solo.. un’estate dove regnano momenti indimenticabili: nottate passate a ...

SCENARIO/ "Di Maio non controlla più M5s - crisi di governo in arrivo" : Il caso Bugani e la Tav, contrariamente a quello che pensa Di Maio, creano una miscela esplosiva che può far saltare Conte e il governo. Ecco perché

Shannen Doherty : “Non volevo fare Mai più Beverly Hills 90210 ma la morte di Luke Perry ha cambiato tutto” : Shannen Doherty ha rivelato perché ha deciso di tornare al suo ruolo amatissimo di Brenda Walsh, dopo la morte di Luke Perry a marzo per ictus. “Pensavo che sarebbe andata bene con o senza di me, a dire il vero. – confessa l’attrice 48enne a ETOnline – Per me, interpretare Brenda era una cosa che mi ero ripromessa di non fare mai più. Non mi piace essere due volte lo stesso personaggio. Poi è morto Luke e le cose sono ...

Di Maio accusa Salvini : “Se vuole più poltrone le chieda e non massacri gli italiani” : Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini sulla tenuta del governo: "Siamo di fronte a una situazione nella quale se c’è responsabilità possiamo andare avanti, se invece questi continui attacchi sono legati al fatto che la Lega ambisce a qualche ministero, io dico: lo chiedano pubblicamente e smettiamo di massacrare gli italiani".Continua a leggere

Milan - che fine ha fatto Yonghong Li? Marco Fassone svela : “Mai più sentito - ma so che ha perso 250 milioni” : L’ex amministratore delegato del Milan è tornato a parlare della gestione Yonghong Li, rivelando alcuni retroscena Un Milan nuovo di zecca rispetto a quello di un anno fa, con una squadra dirigenziale all’altezza di un club glorioso come quello rossonero. LaPresse/Spada Tutto il contrario di quanto avvenuto durante la gestione di Yonghong Li, artefice di un dissesto che la società di via Aldo Rossi continua a pagare con ...