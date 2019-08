Mafia | traffico di cocaina dall’Olanda verso Barletta e Manfredonia | 6 arresti C’è un

I clan della Mafia nigeriana dietro il traffico dei migranti : Mauro Indelicato La mafia nigeriana sempre più pericolosa e ramificata, al nord come al sud: l'ultima relazione della Dia la inserisce tra le organizzazioni criminali più influenti Nell’ultima relazione della Dia, la Direzione Investigativa Anti mafia , un capitolo a parte viene dedicato alla mafia nigeriana . Basta questo per comprendere la gravità del fenomeno e, soprattutto, la sua ascesa in termini di radicamento territoriale ...

Maxi sequestro di droga in Brasile : “La Mafia italiana controllava il traffico di cocaina” : Un'indagine condotta dalla polizia brasiliana, con quelle italiana e francese, ha scoperto che alcuni esponenti della mafia italiana erano i proprietari di quasi 1,2 tonnellate di cocaina sequestrate nel porto di Santos. A riportarlo fonti giornalistiche secondo cui la droga sarebbe stata inviata in Costa d'Avorio per poi essere spedita in Calabria.Continua a leggere