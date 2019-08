Lukaku è già un idolo | delirio all’arrivo a Malpensa | i tifosi dell’Inter scatenati FOTO

Gianluca Di Marzio intesa raggiunta tra Inter e United per Lukaku : Questo l’ultimo aggiornamento sulla trattativa in corso tra l’Inter e lo United per Lukaku secondo Gianluca Di Marzio. intesa raggiunta tra Inter e Manchester United per Lukaku, accordo verbale tra le due società con i nerazzurri che adesso attendono i documenti da firmare per chiudere l’operazione. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, Lukaku dovrebbe arrivare nelle prossime ore in Italia (nella notte o domattina) per ...

Calciomercato Inter - Conte si sbilancia : “Lukaku? Lo volevo già quando ero al Chelsea…” : “Leggo di questo scambio tra Lukaku e Dybala sui giornali, non so cosa accadrà. Non so nulla e penso solamente a lavorare“. Queste le parole del tecnico dell’Inter Antonio Conte nella conferenza stampa post partita contro il Tottenham in ICC. “In rosa ci sono delle lacune, detto questo sono molto fiducioso. Capisco che il mercato non sia semplice. Lukaku? Sembrava in un primo momento che fosse fatta con ...

Gianluca Di Marzio : Oltre allo scambio Lukaku-Dybala - lo United potrebbe prendere anche Mandzukic : Ultimi aggiornamenti sul doppio affare Lukaku-Dybala arrivano dal sito di Gianluca Di Marzio. Per il giornalista di Sky mancano solo gli ultimi dettagli per quanto riguarda l’intesa con Dybala “da quelli legati ai diritti di immagine a quelli più tecnici come il cambio di moneta e senza dimenticare che lo United nelle ultime ha definito anche l’operazione Maguire). InOltre, contestualmente allo scambio Dybala-Lukaku c’è ...

Lukaku non andrà in Norvegia con il Manchester United. Si fanno avanti Juventus e Inter : Romelo Lukaku, nome caldo del mercato italiano visto l’Interesse di Inter e Juventus, fuori dalla lista dei giocatori convocati dal Manchester United per l’amichevole di Oslo, in Norvegia, contro il Kristiansund. Fra le scelte del tecnico Ole Gunnar Solskjaer, non compare il nome dell’attaccante bel

Manchester United-Inter - le formazioni ufficiali : non c’è Lukaku - ‘giallo’ sul futuro dell’attaccante : Esordio in International Champions Cup 2019 per l’Inter, al National Stadium di Singapore la squadra di Antonio Conte affronta il Manchester United, panchina iniziale per l’ultimo acquisto Barella, a centrocampo Gagliardini, Brozovic e Sensi con Candreva e Dalbert sulle fasce. In difesa la linea a tre è composta da D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar. In attacco Conte si affida al baby Esposito e a Longo. Nel Manchester Utd, ...

Calciomercato Inter News/ Lo United ha già sostituito Lukaku! - Ultime notizie - : Calciomercato Inter News, oggi 15 luglio 2019: il Manchester United ha trovato il sostituto di Romelu Lukaku. Roberto Gagliardini rimane

Mercato Inter : Barella viaggia verso Conte - il sogno Lukaku potrebbe diventare realtà : E’ il Nicolò Barella Day per il Mercato dell’Inter. Il centrocampista ha iniziato oggi la sua avventura in nerazzurro, concluso il tira e molla che ha tenuto banco nelle ultime settimane, ora Conte è pronto ad abbracciarlo. Il giocatore dell’Under 21 azzurra si aggregherà alla squadra per la tournèe in Asia. Il tecnico non si acContenta del mediano e spinge con i dirigenti per il sogno Romelu Lukaku, fosse per l’ex CT lo accoglierebbe già prima ...

Calciomercato sabato 15 giugno : Inter su Lukaku. UFFICIALE : Giampaolo saluta la Samp : Calciomercato 15 giugno- Inter: quasi certo l’addio di Icardi, l’Inter avrebbe già individuato Lukaku come sostituto dell’attaccante argentino. 80 milioni la richiesta del Manchester United, cifra che l’Inter potrebbe incassare dalla cessione dell’argentino. Occhi puntati anche su Barella. 45 milioni la richiesta del Cagliari. JUVENTUS: giorni delicati per l’annuncio del nuovo allenatore. Si va verso ...

