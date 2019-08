Lombardia sferzata dal maltempo | Foroni | “Frequenza degli eventi fuori dal normale

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) Nelle scorse ore, laè statadal, con nubifragi, grandine e forte vento che hanno creato danni e disagi. I quantitativi massimi di pioggia cumulata registrati nelle ultime 12 ore nelle province di Brescia, Como e Milano hanno raggiunto 70mm, in provincia di Bergamo 65mm, a Lecco 58mm e Varese 54mm. I livelli idrometrici dei principali corsi d’acqua hanno subito incrementi, rimanendo comunque al di sotto delle soglie di allerta e sono ora in diminuzione. A Casargo, a causa del violento nubifragio che ha danneggiato auto e provocato colate detritiche, rendendo la SP 67 inagibile, la strada risulta ancora chiusa totalmente alla viabilità (anche ai mezzi di soccorso) tra località Piazzo di Casargo e Premana per verifiche su una condotta del gas metano interessata da uno smottamento. Le 146 persone evacuate ieri sono attualmente ospitate presso il centro ...