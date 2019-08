LIVE Tuffi | Europei 2019 in DIRETTA | 8 agosto | i Verzotto sesti nel sincro dalla

Fonte : oasport

(Di giovedì 8 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.01: La svedese G-Gullstrand sbaglia totalmente il primo tuffo: 39 punti 17.00: Per Fedorova buon avvio: 59.40 17.00: Tutto pronto per l’inizio 16.55: Stanno entrando a bordo vasca le protagoniste della finale per la presentazione 16.53: Manca all’appello Elena Bertocchi che sta pagando una preparazione non ideale per via di un infortunio alla schiena ed è rimasta fuorifinale chiudendo 18ma 16.50: Queste le finaliste del trampolino 3 metri: Fedorova (Ukr), G-Gullstrand (Swe), Khamulkina (Blr), Favre (Sui), Kliueva (Rus), Pellacani (Ita), Kesar (Ukr), Punzel (Ger), Heimberg (Sui), Jansen (Ned), Torrance (Gbr), Ilinykh (Rus) 16.45: Tra un quarto d’ora si disputa la finale del trampolino 3 metri femminile. C’è una sola italiana al via, Chiara Pellacani,k settima oggi in qualificazione. C’è in palio ...

