LIVE Tuffi | Europei 2019 in DIRETTA | 8 agosto | Chiara Pellacani sesta dai 3 metri i

(Di giovedì 8 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.58: Si chiude senza medaglie per l’Italia la quarta giornata dell’Europeo di Kiev. Appuntamento a domani con il trampolino 3maschile e il sincro misto dalla piattaforma. In gara per gli azzurri Tocci e Marsaglia e Batki/Verzotto. Buona serata 17.55: Oro per l’Olanda con Jensen con 293.85, argento per la Russia con Ilinykh con 292.60, bronzo per la Germania con Punzel con 290.15.con 264.30. C’è un po’ di rammarico per questo risultato ma tutte le atlete sono rimaste al di sotto delle loro potenzialità 17.54: Brava la russa Ilinykh: arrivano 69 punti, sfiora la vittoria ma si deve accontentare dell’argento con 292.60 17.53: Torrance chiude bene una gara da dimenticare. Per lei arrivano 55.50 punti. E’ nona con 244.80 17.52: Buon tuffo della olandese Jansen che ...

