LIVE Tuffi | Europei 2019 in DIRETTA | 8 agosto | Chiara Pellacani mina vagante dai 3 metri

Marsaglia sesto dopo cinque rotazioni dal metro. Oro di Pellacani-Batki : LA CRONACA DELL'ORO DI BATKI-PELLACANI 17.52: Discreta la chiusura di Jandard che chiude con 58.50 e 344.55 di totale 17.51: Kolodiy, Hausding, Lesiak, Marsaglia sesto a 5 punti dal podio, Tocci decimo quando manca l'ultima rotazione 17.50: Scarso Marsaglia in ingresso in acqua e questo potrebbe essere deleterio per il podio: 61.50 e sesto posto a 308.15 17.49: Discreto Oliferchyk

Tocci e Marsaglia a caccia del podio dal metro dopo l'oro di Pellacani-Batki : LA CRONACA DELL'ORO DI BATKI-PELLACANI 16.05: Appuntamento alle 17 per la seconda finale di giornata 16.04: Non è finita. Tra meno di un'ora c'è la finale dal metro maschile con Marsaglia che parte dal primo posto nelle qualificazioni e Giovanni Tocci che ha tanta voglia di riscatto dopo un Mondiale deludente 16.02: Batki/Pellacani d'oro con 290.34 punti, argento per le

6 agosto. Delusione Batki : solo sesta dalla piattaforma. Jodoin di Maria ottava. Bertocchi-Verzotto quarti nel sincro misto : 18.05: Ancora una Delusione, dunque, per l'Italia dei Tuffi che sta vivendo una fase clou della stagione nettamente al di sotto delle aspettative. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani con eliminatorie e finale del metro maschile (con Tocci e Marsaglia) e la finale del sincro donne dalla piattaforma. Buona serata 18.01: Oro europeo e carta olimpica per l'ucraina

