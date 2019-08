LIVE Tuffi | Europei 2019 in DIRETTA | 8 agosto | Chiara Pellacani in finale dai tre metri

Fonte : oasport

(Di giovedì 8 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.30: Appuntamento ora alle 15.30 con ladel sincro maschile dalla piattaforma con i fratelli Maicol e Julian Verzotto. 10.27:conquista lae proverà a lottare per una medaglia al pomeriggio (ore 17.00). Elena Bertocchi ha sbagliato tantissimo ed è eliminata. 10.24: Finisce la qualifica dei trefemminili. Primo posto la russa Ilinykh (289.75) davanti alla britannica Torrance (288.45) e all’olandese Jansen (283.80). Settimo posto per(271.65), mentre Elena Bertocchi è diciottesima (217.95). 10.22:è in! 54 punti per la romana, che chiude la sua gara con 271.65. 10.20: Tra poco. La romana chiuderà con il doppio e mezzo ritornato carpiato. 10.15: Niente da fare per Elena. 48.60 per la lombarda con il doppio e mezzo ritornato raggruppato. ...

