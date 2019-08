LIVE Torino-Shakhtyor Solisgorsk | Europa League in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Torino-Shaktyor Soligorsk - la diretta LIVE e dove guardarla in tv : EUROPA LEAGUE – Dopo aver superato agevolmente gli ungheresi del Debrecen, il Torino si prepara al terzo turno preliminare di Europa League contro i bielorussi dello Shaktyor Soligorsk, che ha eliminato i danesi dell’Esbjerg vincendo 2-0 in casa e pareggiando a reti inviolate fuori casa. Il punto di forza dei bielorussi sembra essere la difesa (4 partite consecutive senza subire gol in Europa). La partita sarà trasmessa in ...

Debrecen-Torino 0-2 - diretta LIVE : inizia la ripresa
46′ – Si riparte. 45'+1 – Dopo un minuto di recupero, si chiude il primo tempo. 44′ – Non ce la fa Baselli, entra Rincon al suo posto. 42′ – Problema muscolare per Baselli, in questo momento a terra.

Debrecen-Torino 0-0 - diretta LIVE : si parte!
1′ – Si parte! diretta video Accordo trovato in extremis tra il Debrecen e Sky Sport:

LIVE Debrecen-Torino - Europa League in DIRETTA : i granata difendono il 3-0 dell'andata
Buonasera amici sportivi, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport di Debrecen-Torino, match di ritorno del secondo turno di Europa League. Al Nagyerdei Stadion si giocherà una gara che potrebbe riservare molte sorprese. Tra i granata e gli ungheresi quella di questo pomeriggio è la seconda sfida della loro storia. La prima, ovviamente, è stato il match di andata che si è concluso 3-0 a ...