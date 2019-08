LIVE Torino-Shakhtyor Soligorsk 4-0 | Europa League in DIRETTA | i granata piazzano il

Fonte : oasport

(Di giovedì 8 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72′ Clamoroso gol dell’esternoche raccoglie la respinta di Klimovich sul tiro di Zaza, assistito alla grande da Belotti, e segna con un pallonetto bizzarro con l’esterno sinistro, e, forse, con la faccia. 71′ 4-0!!! IL TORO CALA IL POKER!!! DE SILVESTRI PARTECIPA ALLA FESTA! 70′ ZAZA! Di testa da calcio d’angolo: palla di poco fuori. 68′ Angolo invitante per ilsul cross di De Silvestri. 66′ Primo cambio per i bielorussi: dentro Yanush, fuori Khadarkevich. 64′ Freddissimo Belotti dal dischetto: doppietta per il Gallo. 63′ BELOTTI!!! PIAZZA LA DOPPIETTA SU RIGORE! 3-0! 62′ RIGORE! Dopo diverse occasioni mancate, Berenguer entra in area e viene atterrato. 61′ Grande giocata di Belotti che va avanti come un treno: peccato per la ...

