LIVE Torino-Shakhtyor Soligorsk 2-0 | Europa League in DIRETTA | i granata raddoppiano con

(Di giovedì 8 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21′ Istanno giocando in maniera matura sin qui: gestione del pallone e ripartenza. 19′ Il Toro rischia in area di rigore: Rybak prova di testa ma Izzo spedisce il pallone lontano. 17′ ZAZA! Contropiede letale di Belotti che viene atterrato, ma non sanzionato: appena caduto, ecco l’arrivo di Zaza che prova a concludere per il tris. Blocca il portiere. 15′ Altro gol, altro colpo di testa: come nel primo vantaggio, ilsegna ancora da calcio piazzato con il difensore campano. 15′ IZZO!!!! 2-0!!! DOMINIO! 14′ Ancora Zaza, continua a scambiare con Belotti: tiro deviato in angolo. 12′ ZAZA! Cross invitante dalla sinistra di Ansaldi: di testa mette fuori di molto. 10′ Brutto fallo su Izzo: colpo alla caviglia che non dovrebbe essere grave. 9′ In questi ...

