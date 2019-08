LIVE Torino-Shakhtyor Soligorsk 0-0 | Europa League in DIRETTA | i granata vogliono

Fonte : oasport

(Di giovedì 8 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.48 I Wolves, potenziali avversari agli spareggi per il Toro, ha battuto 4-0 gli armeni del Pyunik. Cutrone ha fatto il suo ingresso in campo nel secondo tempo. 20.47 Oltre al, stasera, come club più importanti, giocheranno anche Espanyol, Legia Varsavia e Partizan Belgrado. 20.45 Meno 15 minuti all’inizio del match: i giocatori stanno ultimando il riscaldamento. 20.42 Dopo aver disputato il match del secondo turno di qualificazione allo Stadio Giuseppe Moccagatta, iltorna a giocare allo Stadio Grande. 20.40 Ilsta lottando per un posto di gironi digrazie alla rinuncia del Milan per motivi economici: la Roma è andatamente alla fase a gruppi, mentre idovranno continuare a disputare le qualificazioni. 20.38 Manca sempre meno all’inizio del match: i...

Toro_News : Il Torino si gioca l’Europa ???? Segui in diretta #TorinoShakhtyor ? - zazoomblog : LIVE Torino-Shakhtyor Soligorsk Europa League in DIRETTA: i granata vogliono ipotecare il pass per gli spareggi! -… - OA_Sport : LIVE Torino-Shakhtyor Solisgorsk, Europa League in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale -