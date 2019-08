LIVE Italia-Senegal basket | Amichevole 2019 in DIRETTA | gli azzurri fanno il loro esordio

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro U23 maschile in tempo reale. L’Italia si affida a Sobrero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20 Alla vigilia i favoriti sono senza ombra di dubbio il belga Brent Van Moer e il norvegese Mikkel Bjerg. Proprio questi due atleti lo scorso anno ai Mondiali fecero primo e secondo. 12.17 Saranno 51 gli atleti che prenderanno il via dal centro di Alkmaar pronti a giocarsi le loro carte verso il successo. 12.15 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro Under23 maschile ...

Gabri Ponte - la “palpatina” a Elisabetta Gregoraci in diretta a Battiti LIVE su Italia 1 : il video : Sarà stata l’euforia dell’ultima puntata di una fortunata stagione, la voglia di far festa e l’estate, ma durante i saluti finali di “Batitti Live” si è consumato un fuori programma hot sul palco del molo di Sant’Antonio di Bari che è diventato virale in un attimo. A chiudere la fortunata kermesse musicale di Radionorba e andata in onda per cinque appuntamenti su Italia Uno, è stato il dj Gabry Ponte. Terminato il set, ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro femminile Under23 in tempo reale. L’Italia punta su Letizia Paternoster ed Elena Pirrone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro Under23 femminile degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Ad Alkmaar (Olanda) vivremo una spettacolare sfida contro il tempo tra le migliori atlete di categoria. La corsa si svolgerà su un percorso di 22,4 km, praticamente tutto piatto con sole quattro curve. C’è grande attesa in casa Italia per quello che potrà fare Letizia ...

Instagram e Xbox LIVE down in Italia/ Account in tilt : solo problemi di connessione? : Instagram e Xbox Live down, non funzionano anche in Italia: come mai? problemi con l'accesso agli Account, solo colpa dei malfunzionamento di connessione?

Battiti LIVE : stasera su Italia 1 - la tappa finale del festival musicale : Tra gli ospiti di stasera Alessandra Amoroso, Francesco Renga, Ofenbach, Elettra Lamborghini, Max Pezzali, Dark Polo Gang e Lp.

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : l’Italia è di bronzo! Vince l’Olanda davanti alla Germania : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Seconda medaglia di giornata per l’Italia. Gli azzurri con una grande prova di squadra hanno conquistato un bellissimo bronzo. Impossibile tenere il ritmo dell’Olanda, in testa sia nella gara maschile che in quella femminile. La Germania con le donne ha recuperato moltissimo terreno piazzandosi in seconda posizione. Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Silvia Valsecchi ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro a squadre mista in tempo reale. Italia sul podio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41 FANTASTICHE LE AZZURRE!!! Al traguardo l’Italia fa segnare 54’13” 15.39 Molto verosimilmente quello del Belgio sarà il tempo da battere per salire sul podio. 15.38 Al traguardo la Francia con il tempo di 55’11” 15.35 Chiude la propria prova anche il Belgio con il tempo di 55’10”. 15.34 Al traguardo la Repubblica Ceca che chiude con il tempo di ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro a squadre mista in tempo reale. Italia seconda al termine della prova maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.28 Nulla da fare per l’oro, le olandesi volano. Al passaggio fanno segnare il tempo di 39’15”. 15.27 Di nuovo in difficoltà Silvia Valsecchi. C’è grande attesa per scoprire il tempo dell’Olanda. 15.25 FANTASTICA Italia!!!! All’intermedio le ragazze fanno segnare il tempo di 40’01”. 15.23 Buon passaggio all’intermedio per la Francia con ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro a squadre mista in tempo reale. Italia seconda all’intermedio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.19 Brutte notizie per l’Italia, si è staccata Silvia Valsecchi. 15.18 Passaggio al terzo intermedio della Repubblica Ceca con 41’50”. 15.17 Chiude la prova maschile anche la Germania con 25’28”. 15.14 Le tre azzurre hanno trovato un buon ritmo e viaggiano compatte. 15.13 Olanda in testa al traguardo della prova maschile con il tempo di 25’05” con ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 7 agosto 2019. Su Italia1 l’ultima di Battiti LIVE : Battiti Live Rai1, ore 21.25: SuperQuark Il documentario d’apertura della BBC racconterà il dietro le quinte della serie dedicata alle grandi dinastie degli animali. Sarà il riassunto di oltre 4 anni di riprese, effettuate nei territori più belli e lontani, ma anche più pericolosi della terra. Dalle giungle dell’India alle savane dell’Africa. Dal caldo torrido delle stagioni secche, al gelo insostenibile delle coste dell’Antartide. Proprio al ...

Battiti LIVE a Bari su Italia 1 con Alessandra Amoroso - Fabrizio Moro - Maneskin e molti altri : Ultimo appuntamento con Battiti Live stasera su Italia 1. L'appuntamento è alle ore 21:15 con l'ultima tappa della tournée estiva di Radionorba, quella di Bari. Il festival itinerante del sud Italia è condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. La serata in onda questa sera è stata registrata a Bari lo scorso 28 luglio e verrà trasmessa oggi, mercoledì 7 agosto, in differita. Tanti gli artisti Italiani che si sono esibiti in piazza. ...

#BattitiLIVE – Quinta puntata del 07/08/2019 – Con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci su Italia 1. : Cassato definitivamente il Wind Summer Festival a causa dei bassi ascolti raccolti nell’estate 2018, tocca ad Italia 1 supplire all’assenza della grande musica sulle reti Mediaset e lo fa anticipando di un mese la messa in onda in differita del Battiti Live, l’evento musicale più importante realizzato da Radionorba e Telenorba, le due emittenti locali più conosciute del Sud Italia. Anche per questa edizione, alla guida della ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : la cronometro maschile juniores in tempo reale. L’Italia punta su Piccolo e Tiberi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno degli Europei di Ciclismo – La presentazione della cronometro maschile juniores Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro maschile juniores degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Ad Alkmaar (Olanda) vivremo una spettacolare sfida contro il tempo tra i giovani talenti del vecchio continente. La corsa si svolgerà su un percorso di 22,4 km, ...

Programmi TV di stasera : Maximilian su Rai 3 - Battiti LIVE su Italia 1 e i film del 7 agosto : Tra i Programmi TV di stasera c'è la miniserie storica "Maximilian - Il gioco del potere e dell'amore" su Rai Tre, che racconta la storia dell'imperatore Massimiliano D'Asburgo. Su Italia Uno c'è l'ultima tappa del concerto "Battiti Live", condotto da Elisabetta Gregoraci, mentre su Rai Uno c'è "SuperQuark" di Piero Angela. Per quanto riguarda i film di stasera mercoledì 7 agosto 2019, vi segnaliamo "Matrimonio all'Italiana" su Rai Movie, "Il ...