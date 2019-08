LIVE Ciclismo | Europei 2019 in DIRETTA | cronometro U23 maschile in tempo reale Price

Fonte : oasport

(Di giovedì 8 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.39 Il norvegese Knotten è passato in seconda posizione all’intermedio con ildi 13’15”. Tra poco il passaggio di tutti i migliori tra cui l’azzurro Matteo Sobrero. 13.37 Bella e rotonda la pedalata di Matteo Sobrero che è molto deciso. 13.34 Da qualche minuto è in strada Matteo Sobrero, dopo di lui sono partiti i grandi favoriti di giornata vale a dire il belga Van Moer e il danese Bjerg. 13.33 L’arrivo Wan Wilder in 26’37” priva della terza posizione virtuale Antonio Puppio che quindi saluta ogni sogno di gloria. 13.31 Antonio Puppio è traguardo, terzoper lui in 26’46”. Primo il danesePejtersen in 25’53”, secondo il norvegese Leknessund in 26’43”. 13.29 Grande prova di forza del danesePejtersen che è andato a prender ...

