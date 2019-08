LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro U23 maschile in tempo reale. Price Pejtersen leader virtuale - lontani gli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 Price Pejtersen CAMPIONE EUROPEO! L’ultimo a tagliare il traguardo è il belga Brent Van Moer che chiude lontanissimo con il tempo di 26’42, dietro anche ad Antonio Puppio. 14.00 Al traguardo anche lo svizzero Bissseger che chiude le sue fatiche con il tempo di 26’06” e si mette in terza posizione. 13.58 Mikkel Bjerg, il campione del mondo, finisce dietro al ...

13.39 Il norvegese Knotten è passato in seconda posizione all'intermedio con il tempo di 13'15". Tra poco il passaggio di tutti i migliori tra cui l'azzurro Matteo Sobrero. 13.37 Bella e rotonda la pedalata di Matteo Sobrero che è molto deciso. 13.34 Da qualche minuto è in strada Matteo Sobrero, dopo di lui sono partiti i grandi favoriti di giornata vale a dire il belga ...

13.09 Come ampiamente annunciato l'austriaco Wildauer sta facendo la voce grossa, suo il primo tempo all'intermedio con il parziale di 13'32". 13.07 Strade strette, vento, mulini e tulipani. Il percorso della cronometro di Alkmaar è una carta d'identità dell'Olanda. 13.05 Davvero fortissimo il vento che spira in favore degli atleti nella prima parte, mentre ...

12.47 Dopo il portacolori della bielorussia è stata la volta del bosniaco Sylhasi, dell'irlandese Healy e del finlandese Juntunen a prendere il via dal centro di Alkmaar. 12.45 Iniziata ufficialmente la corsa, ha preso il bielorusso Siarhei Shaucenka. 12.42 Due minuti e poi inizierà la corsa che si prospetta divertente e spettacolare. 12.40 Lo scorso anno il titolo di campione ...

12.20 Alla vigilia i favoriti sono senza ombra di dubbio il belga Brent Van Moer e il norvegese Mikkel Bjerg. Proprio questi due atleti lo scorso anno ai Mondiali fecero primo e secondo. 12.17 Saranno 51 gli atleti che prenderanno il via dal centro di Alkmaar pronti a giocarsi le loro carte verso il successo. 12.15 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro Under23 maschile ...

11.29 Che beffa! Vita Heine al termine di una super prova chiude ad un solo secondo di ritardo da Lucinda Brand. 11.28 All'intermedio troviamo la teutonica Lisa Klein in testa con 11'31". 11.26 28'59! Lucinda Brand fa esplodere il pubblico di casa: un'olandese in testa alla prova. 11.24 Al traguardo troviamo in testa la teutonica Mieke Kroger in ...

10.58 È il momento di Vittoria Bussi: veterana romana non corre le gare di un giorno, si dedica completamente alle prove contro il tempo. Per lei il Record dell'Ora agguantato nel 2018 ad Aguascalientes. 10.55 Partita Lucinda Brand: c'è attesa per la performance dell'olandese. 10.53 Siamo in attesa dei primi riscontri cronometrici. 10.52 Nel frattempo rulli per coloro che ...

10.00 Peccato per la prova di Letizia Paternoster che aveva impressionato nella prima parte. Le scaramucce con la tedesca nella seconda parte l'hanno certamente ostacolata. Il suo tempo dall'intermedio al traguardo è stato tra i più alti. 09.58 Elena Pirrone SUL PODIO!!!! BRONZO PER L'ITALIA 09.57 PECCATO PER LETIZIA Paternoster! L'azzurra perde tantissimo nel ...

Il programma completo di giornata (8 agosto) – La presentazione della gara Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro Elite femminile degli Europei di Ciclismo 2019 di Alkmaar (Olanda). Percorso visto e rivisto nelle prove di questi giorni: 22,4 chilometri completamente pianeggianti sulle strade dei Paesi Bassi che favoriscono le specialiste pure. Saranno 31 le atlete in gara ...

09.30 Nella zona centrale del tracciato insiste un po' di vento laterale che ha creato qualche problema alle cicliste. 09.28 Con la partenza dell'olandese Yara Kastelijn tutte le atlete sono in gara. 09.27 E' il momento della partenza di Letizia Paternoster. 09.26 Buona la prova di Elena Pirrone che passa con il tempo di 15'13" in seconda posizione. 09.25 Hannah ...

La startlist e i pettorali di partenza – La presentazione della gara e le ambizioni degli azzurri – La medaglia d'oro di Andrea Piccolo nella categoria juniores – La medaglia di bronzo nel Team Relay – Il medagliere degli Europei 2019 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro individuale maschile degli Europei 2019, appuntamento da non perdere ...

09.17 Sara Martin Martin passa al primo intermedio con il tempo di 15'51". 09.15 Dopo l'azzurra sono partite: Maaike Boogaard, Petra Machalkova, Fabienne Buri e Iurani Blanco Calbet. 09.13 Sin qui tutte le atlete hanno scelto una ruota lenticolare posteriore e una alto profilo anteriore, segno evidente che il percorso da affrontare sarà molto veloce e privo di ...

08.58 L'ultima medaglia azzurra in questa prova risale al 2013 quando Rossella Ratto conquistò l'argento. 08.55 Sarà la svizzera Lara Krahemann ad aprire la competizione. 08.51 L'altra azzurra in gara, Letizia Paternoster, partirà come penultima del lotto alle ore 09.27. 08.47 La prima italiana a partire sarà Elena Pirrone alle ore 09.11. 08.43 Il percorso sarà il consueto, ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro Under23 femminile degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Ad Alkmaar (Olanda) vivremo una spettacolare sfida contro il tempo tra le migliori atlete di categoria. La corsa si svolgerà su un percorso di 22,4 km, praticamente tutto piatto con sole quattro curve. C'è grande attesa in casa Italia per quello che potrà fare Letizia ...