LIVE Ciclismo | Europei 2019 in DIRETTA | cronometro maschile Elite | Filippo Ganna sogna

09.30 Nella zona centrale del tracciato insiste un po' di vento laterale che ha creato qualche problema alle cicliste. 09.28 Con la partenza dell'olandese Yara Kastelijn tutte le atlete sono in gara. 09.27 E' il momento della partenza di Letizia Paternoster. 09.26 Buona la prova di Elena Pirrone che passa con il tempo di 15'13" in seconda posizione. 09.25 Hannah ...

09.17 Sara Martin Martin passa al primo intermedio con il tempo di 15'51". 09.15 Dopo l'azzurra sono partite: Maaike Boogaard, Petra Machalkova, Fabienne Buri e Iurani Blanco Calbet. 09.13 Sin qui tutte le atlete hanno scelto una ruota lenticolare posteriore e una alto profilo anteriore, segno evidente che il percorso da affrontare sarà molto veloce e privo di ...

08.58 L'ultima medaglia azzurra in questa prova risale al 2013 quando Rossella Ratto conquistò l'argento. 08.55 Sarà la svizzera Lara Krahemann ad aprire la competizione. 08.51 L'altra azzurra in gara, Letizia Paternoster, partirà come penultima del lotto alle ore 09.27. 08.47 La prima italiana a partire sarà Elena Pirrone alle ore 09.11. 08.43 Il percorso sarà il consueto, ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro Under23 femminile degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Ad Alkmaar (Olanda) vivremo una spettacolare sfida contro il tempo tra le migliori atlete di categoria. La corsa si svolgerà su un percorso di 22,4 km, praticamente tutto piatto con sole quattro curve. C'è grande attesa in casa Italia per quello che potrà fare Letizia ...

15.50 Seconda medaglia di giornata per l'Italia. Gli azzurri con una grande prova di squadra hanno conquistato un bellissimo bronzo. Impossibile tenere il ritmo dell'Olanda, in testa sia nella gara maschile che in quella femminile. La Germania con le donne ha recuperato moltissimo terreno piazzandosi in seconda posizione. Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Silvia Valsecchi ...

15.41 FANTASTICHE LE AZZURRE!!! Al traguardo l'Italia fa segnare 54'13" 15.39 Molto verosimilmente quello del Belgio sarà il tempo da battere per salire sul podio. 15.38 Al traguardo la Francia con il tempo di 55'11" 15.35 Chiude la propria prova anche il Belgio con il tempo di 55'10". 15.34 Al traguardo la Repubblica Ceca che chiude con il tempo di ...

15.28 Nulla da fare per l'oro, le olandesi volano. Al passaggio fanno segnare il tempo di 39'15". 15.27 Di nuovo in difficoltà Silvia Valsecchi. C'è grande attesa per scoprire il tempo dell'Olanda. 15.25 FANTASTICA Italia!!!! All'intermedio le ragazze fanno segnare il tempo di 40'01". 15.23 Buon passaggio all'intermedio per la Francia con ...

15.19 Brutte notizie per l'Italia, si è staccata Silvia Valsecchi. 15.18 Passaggio al terzo intermedio della Repubblica Ceca con 41'50". 15.17 Chiude la prova maschile anche la Germania con 25'28". 15.14 Le tre azzurre hanno trovato un buon ritmo e viaggiano compatte. 15.13 Olanda in testa al traguardo della prova maschile con il tempo di 25'05" con ...

14.49 La Russia passa al primo intermedio con 13'55". 14.46 Gli azzurri sono partiti forte, Boaro sbaglia l'impostazione della prima curva e sfiora le transenne. 14.45 Anche l'Italia in gara con Edoardo Affini, Manuele Boaro, Davide Martinelli. 14.42 Al via la squadra francese. Gli azzurri al foglio firma. 14.39 Thomas De Gent guida il Belgio sceso in gara insieme a ...

14.30 Partiti i tre ciclisti uomini della Slovacchia. Inizia ufficialmente la cronometro a squadre mista. 14.29 Le condizioni meteo sono migliorate e non dovrebbero condizionare la gara com'è accaduto nella cronometro juniores donne. 14.27 La crono staffetta mista prenderà il posto della cronosquadre team ai Mondiali. 14.23 Difficile stabilire le gerarchie visto che si tratta ...

13.50 Si tratta dell'esordio agli Europei di questa tipologia di format di gara. 13.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro staffetta mista degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della crono staffetta mista degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Ad Alkmaar (Olanda) vivremo una spettacolare sfida contro il tempo tra le ...

12.41 OROOOOO!!!!!!! ANDREA PICCOLO CAMPIONE EUROPEOOO!!!!! TRIONFO azzurro in questa cronometro maschile juniores, con il campione italiano Andrea Piccolo che conquista la medaglia d'oro in 26'52", davanti agli olandesi Lars Boven e Enzo Leijnse. 12.40 Fuori dalla top 10 il il francese Hugo Toumire, che è solamente 13mo a 28'09". 12.39 Sesto tempo per Antonio Tiberi in ...

12.15 Un tempo che può valere una medaglia, ma mancano ancora diversi atleti importanti. Nel frattempo è partito anche il secondo azzurro in gara, Antonio Tiberi. 12.12 Miglior tempo PER Piccolo!!!!!!!!! Prova straordinaria dell'azzurro, che con una seconda parte davvero a tutta riesce a superare Boven e balza al comando con il tempo di 26'52". 12.10 L'olandese Lars ...

12.05 Piccolo ha raggiunto e saltato il danese Andreasson. L'azzurro sta davvero andando forte. 11.59 secondo tempo per Piccolo!!! Ottima prova dell'azzurro che all'intermedio è dietro solo 3″ all'olandese. 11.56 Boven nettamente al comando all'intermedio in 13'46". 11.50 Primo al traguardo il norvegese Johansson in 27'56". 11.48 ...