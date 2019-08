Lettera Cio al Coni | cosa chiede e cosa risponde il Governo L’Italia rischia di non

L’Italia rischia davvero l’esclusione dalle Olimpiadi 2020 e di perdere Milano-Cortina 2026? Tutti gli scenari dopo la Lettera del Cio : L’Italia rischia davvero di non poter partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e di perdere l’organizzazione dei Giochi Invernali del 2026 a Milano e Cortina d’Ampezzo? C’è un po’ di timore dopo la lettera inviata dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale) al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), a Losanna non è piaciuta la nuova legge delega sullo sport approvata dal Senato e dunque è stata spedita una ...

La Lettera sfogo di Di Maria : “ma che ne sanno dei sacrifici che facciamo per il calcio?” : Dopo la vittoria in Supercoppa di Francia – gol decisivo di Di Maria – l’argentino ha pubblicato su Instagram una lettera accorata sulla passione per il calcio. “Cosa hai fatto lunedì? Sono andato ad allenarmi. Cosa hai fatto martedì? Sono andato ad allenarmi. Cosa hai fatto mercoledì? Sono andato ad allenarmi. Cosa hai fatto giovedì? Sono andato ad allenarmi. Cosa hai fatto venerdì? Sono andato ad allenarmi. facciamo qualcosa ...

Lettera del CIO al CONI : necessario cambiare la riforma dello sport. Milano-Cortina 2026 a rischio? : “Saremmo grati se lei, nel suo ruolo di presidente del CONI ma anche nel suo ruolo di Membro Cio che rappresenta il Cio il Italia, potesse portare queste serie preoccupazioni all’attenzione urgente delle più alte autorità di Governo e lavorare insieme con loro per perfezionare le disposizioni in questione del Disegno di Legge e renderle completamente compatibili con i principi fondamentali e con le Regole che governano il Movimento ...

Addio al bimbo morto in piscina : volo di colombe e fuochi d'artificio. Commuove la Lettera della maestra : Fiori, colombe, fuochi d?artificio e la banda musicale. L?Addio al piccolo Davide Marciano, al Corpus Domini a Maddaloni, nel Casertano, è stato straziante. Circa mille le persone...

Editing del Genoma - l’Associazione Coscioni presenta una Lettera di scienziati alle istituzioni europee e al Governo Italiano : “Non è OGM” : Il 25 luglio l’Associazione Luca Coscioni, la Federazione Italiana Scienze della Vita, la Società Italiana Genetica Agraria, Science for Democracy hanno presentato alla Camera dei Deputati una lettera aperta diretta alle istituzioni europee e al Governo Italiano a un anno dalla decisione della Corte europea di giustizia che ha considerato le più recenti tecniche di mutagenesi vegetale alla stregua degli OGM. La lettera fa seguito a un position ...

“Non hai mai smesso di trasmettere tutto ciò che per te valeva la pena". Il ricordo di Borrelli nell'ultima Lettera della figlia : “Non hai mai smesso di trasmettere tutto ciò che per te valeva la pena trasmettere. Nel mio momento più buio ci sei stato”. È un passaggio di una breve commiato dedicato al padre da Federica, figlia di Francesco Saverio Borrelli, il magistrato morto oggi a Milano.Borrelli, alla guida del pool dal 1992 al 1999, si è spento nell’hospice dell’Istituto dei Tumori di Milano, dove era ricoverato. ...

Lettera Ue all'Italia : monitoriamo l'attuazione delle misure e il bilancio | Tria : aggiustamento anche per il 2020 : Il Ministro Tria: "Abbiamo garantito di continuare il programma di aggiustamento strutturale, non è stata data una cifra, ma un minimo di aggiustamento dovrà essere fatto"

Lettera aperta di una giovane donna - amante del calcio - sulla vittoria della nazionale femminile : Il calcio è uno sport paritario. Ne sono sempre stata convinta. Nata nel 1991, in un mondo diverso da quello in cui era stata tirata su mia madre, sono cresciuta con la passione per il calcio, guardando con ammirazione ai suoi grandi miti. Uno fra tutti, Pelè. Lui, più degli altri, per me incarnava l’essenza stessa del calcio: la possibilità. Pelè rappresentava il riscatto, la speranza, l’idea di ...