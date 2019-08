Lega:no rimpasti,unica alternativa voto

"Mai chiesto né chiederemo poltrone, lontani da qualsiasi ipotesi di rimpasto di governo". Lo assicura lain una nota. "C'è la consapevolezza-si legge-che,dopo le tante cose buone fatte, da troppo tempo su temi fondamentali per il Paese (grandi opere,infrastrutture,autonomie riforma giustizia,rapporto con Ue), trae M5S ci sono visioni differenti. Ildi ieri sulla TAV è solo l'ultima certificazione. L'Italia ha bisogno di certezze...l'a questo governo sono nuove elezioni".(Di giovedì 8 agosto 2019)

Dalla Rete Google News

Il Fatto Quotidiano

Ha osservato da lontano e senza commenti il voto in Senato sul Tav. Ha incontrato Matteo Salvini prima che andasse in piazza a Sabaudia per il comizio. Poi ha ...