Lega | rimpasto e nuovo programmaIl governo Conte è appeso a un filo

Di Maio : «Andiamo avanti» - rimpasto Legato a nome della commissaria : «Siccome questi sono momenti in cui c'è una grande discussione, io l'unica cosa che posso dirvi è che vale la pena andare avanti perché abbiamo degli obiettivi da raggiungere,...

Governo : per M5S anche ministri Lega nel mirino - rimpasto si fa ‘large’ (2) : (AdnKronos) – Superati i venti di crisi, almeno all’apparenza, prende corpo di ora in ora l’ipotesi rimpasto. E sebbene il premier, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, abbia difeso a spada tratta tutti i ministri del suo Governo, la Lega alza il tiro, con il capogruppo lumbard al Senato, Massimiliano Romeo, che ha accusato alcuni ministri 5 Stelle di frenare l’azione di Governo. In casa M5S si guarda con ...

Governo : per M5S anche ministri Lega nel mirino - rimpasto si fa ‘large’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – La linea ufficiale è quella del “no comment”, perché “non ci sono state richieste ufficiali di rimpasto, quindi per noi non esiste”. Ma al netto dell’ufficialità, nel M5S ci si interroga in queste ore sull’ipotesi restyling, mentre crescono i rumors di cambiamenti nella squadra di Governo ormai imminenti. Nel mirino di Matteo Salvini soprattutto i ministri Danilo Toninelli e ...

Governo : Lega in pressing per ministro Ue - rimpasto in stand-by (2) : (AdnKronos) – “Il rimpasto andava fatto prima del voto alle europee, a Luigi lo avevamo detto… Aprire ora che siamo in evidente difficoltà vorrebbe dire consegnarsi alla Lega”, ragiona un ministro 5 Stelle molto vicino al capo politico del Movimento. Certo è che, di qui a breve, alcune caselle vanno riempite. Prime tra tutte quelle del viceministro e del sottosegretario ai Trasporti, dopo che Armando Siri prima e ...

Governo : Lega in pressing per ministro Ue - rimpasto in stand-by (3) : (AdnKronos) – Mentre il dicastero in capo a Giulia Grillo non farebbe gola alla Lega, Trenta sarebbe riuscita a fronteggiare il ‘fuoco amico’ interno al Movimento proprio grazie ai ripetuti attacchi al leader del Carroccio e ai botta e risposta piccati. Danilo Toninelli, invece, sarebbe considerato -riportano fonti leghiste- un ministro “ormai decotto”, ma nessuno avanzerebbe candidature sul Mit: si tratta, ...

Governo : Lega in pressing per ministro Ue - rimpasto in stand-by : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – Sul rimpasto “chiedete ai 5 Stelle, c’è l’urgenza, non come Lega, ma come Governo italiano, di avere un ministro a Bruxelles, se questo da parte dei 5 Stelle comporterà altri movimenti non so, a me basta uno”. Matteo Salvini, lasciando la Camera dopo l’ennesimo battibecco con un esponente M5S del Governo giallo verde -nel mirino stavolta è finito Vincenzo Spadafora- torna sul ...

Di Maio sfida Salvini su ipotesi rimpasto : “Se la Lega lo vuole lo dica chiaramente” : Il vicepremier M5S Luigi Di Maio sbotta e replica a Salvini: "Preferisco parlare dei problemi degli italiani, non di poltrone, la gente non ne può più. Se vogliono qualcosa lo chiedano, altrimenti chiudiamo questa storia e tutti felici e contenti", ha detto rispondendo ad una domanda di Huffpost.Continua a leggere