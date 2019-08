Lega | Per noi l' unica alternativa a questo governo è ridare la parola agli

Firenze - vestiti per 200 euro nei centri d'accoglienza : denuncia Lega : Federico Garau Il consigliere regionale del Carroccio posta sulla sua pagina Facebook la foto di un pacco contenente articoli di moda ordinati da un famoso portale online, per una spesa superiore ai 212 euro, e destinato ad un ospite di un centro d'accoglienza del fiorentino: "Dove prende questi soldi chi scappa da miseria e guerre?" Sta creando molte polemiche la denuncia del consigliere regionale della Lega Jacopo Alberti, che ...

Migranti : danneggiato murales per Carola a Taormina - Lega 'no a atti vandalici' : Palermo, 8 ago. (AdnKronos) - "Potrà essere anche un simpatizzante della Lega ma nulla lo legittima ad agire in questo modo e soprattutto a nome del partito. La Lega si esprime e si esprimerà sempre attraverso i suoi rappresentanti ufficiali e nelle sedi e nelle modalità opportune, mai legittimerà s

Abolizione Bonus 80 euro : Lega “superiamo Bonus Renzi” : Abolizione Bonus 80 euro: Lega “superiamo Bonus Renzi” Il Bonus 80 euro di renziana memoria è da tempo nel mirino del governo: dopo alcune recenti dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini e di altri esponenti leghisti di spicco in occasione di un incontro con le parti sociali sembra ormai destinato a scomparire, almeno nella sua forma attuale. “Superare” il Bonus 80 euro Di “superamento” del Bonus 80 euro, per esempio, ha parlato ...

Sissy Trovato Mazza - sit-in della penitenziaria : “Verità per la morte della colLega” : "Verità per la morte della nostra collega". Il prossimo 30 agosto 2019 il sindacato della polizia penitenziaria ha indetto un sit-in di protesta a Roma, davanti alla sede del Ministero della Giustizia, per chiedere verità sulla morte della poliziotta penitenziaria Sissy Trovato Mazza. A tre anni dal colpo di pistola mortale, la Procura non ha ancora fornito risposte sull'esito delle indagini. Alla protesta, appoggiata dal comitato civico Sissy ...

CRISI DI GOVERNO?/ Lao Xi : Salvini spalle al muro - elezioni o perde la Lega e i voti : Con la vittoria sulla Tav Salvini ha sbaragliato Di Maio e Conte, occupando il centro della scacchiera cinese. Ma senza le urne il paese rimarrà nel guado

Dl Imprese : 20 milioni per sostegno lavoratori centrali a carbone - ma 250 per aiutare aziende inquinanti. Legambiente : “È sconto in bolletta” : Con una mano si aiutano i territori dove verranno chiuse le centrali a carbone e, con l’altra, si gettano le basi per premiare le Imprese inquinanti con quello che, senza regole chiare e paletti, rischia di trasformarsi in uno sconto in bolletta, tutto a favore delle fonti fossili. Scelte che, quindi, vanno nella direzione opposta a quella delle dismissioni. Eppure sono queste le due facce dell’articolo 14 del dl Imprese, tra quelli approvati ...

Tav - l’europarlamentare Corrao (M5s) : “Lega difende l’ancién regime. Da governo conseguenze nefaste per il Movimento” : La chiama “Leganord“, tutto attaccato, e la definisce un “partito padano scissionista e antimeridionalistadiventato nazionalista per via dei sondaggi”. Un partito sempre pronto a “difendere l’ancién regime e determinati interessi particolari”. E che sta provocando “conseguenze evidentemente nefaste per l’identità del Movimento 5 Stelle stesso, mai in crisi come in questo periodo a causa di questo ...

Tav - Lega minaccia M5s : “Per il ‘no’ vi assumerete responsabilità nei prossimi giorni”. Pd : “A casa” : La minaccia leghista, già anticipata da Matteo Salvini alla vigilia del voto sulle mozioni Tav, viene scandita durante l’intervento di Massimiliano Romeo, rivolto al M5s: “Se fate parte del governo e il presidente del Consiglio ha detto sì dovete essere a favore del Tav, non ci sono alternative”. E ancora: “Si pone sul tavolo una questione politica chiara e evidente: chi vota no alla Tav si prenderà la responsabilità politica ...

Tav - bocciata la mozione M5S. Approvate quelle a favore dell’opera. La Lega : ci saranno conseguenze : Romeo: chi vota no si assume la responsabilità politica. Il Pd: la maggioranza non esiste più, Conte vada subito al Quirinale

Lega - prescritto reato truffa per Bossi e Belsito : Dopo una lunga camera di consiglio, la Corte di Cassazione ha prescritto il reato di truffa ai danni dello Stato per l'ex leader della Lega

Lega : Renzi - ‘in attesa di farci sapere dove sono rubli restituisca 49 milioni euro’ : Roma, 7 ago. (AdnKronos) – “Da ieri è sentenza definitiva: Salvini deve restituire 49 milioni di euro agli italiani. Io dico che molti di quei denari sono finiti a finanziare la Bestia, creando odio. In attesa di farci sapere dei rubli, possono dirci dove hanno messo gli euro e quando li restituiranno?” Lo scrive su Twitter Matteo Renzi. L'articolo Lega: Renzi, ‘in attesa di farci sapere dove sono rubli restituisca ...

Lega : prescritta truffa ai danni dello Stato per Bossi e Belsito : Il processo sulla truffa ai danni dello Stato per i rimborsi elettorali, a carico della Lega, è culminato con la prescrizione del reato di truffa per Umberto Bossi e Francesco Belsito (che però rimane responsabile del reato di appropriazione indebita e la pena sarà rideterminata in Appello). Lo ha deciso la Cassazione, che ha confermato la confisca dei 49 milioni alla Lega, ma ha lasciato cadere le confische personali. Bossi e l’ex ...

