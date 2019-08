Le notizie del giorno ore 11 | 30

Ultime notizie Roma del 08-08-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli tensione alle stelle nella maggioranza dopo lo stop alla mozione dei 5 Stelle contro la TAV a Palazzo Chigi si ha tenuto un colloquio tra il Presidente del Consiglio Conte e Ministro dell’Interno e vicepremier Salvini ora è atteso il comizio del vicepremier a Sabaudia del colloquio con il premier Conte il leader leghista secondo quanto viene riferito avrebbe ...

Le notizie del giorno (ore 9 - 30) : GOVERNO AL BIVIO: LA LEGA ACCELERA "CAMBIO IN FRETTA O SI VA ALLE URNE" Clima rovente dopo la spaccatura della maggioranza sulla Tav al Senato. Salvini evoca di nuovo il ritorno al voto e potrebbe incontrare Mattarella: non mi interessano le poltrone, se non si fanno le cose la parola torna al popolo. Romeo: così l'esecutivo non è più credibile, o chiarimento o il voto. Il premier Conte rinvia la conferenza stampa in programma per ...

Ultime notizie Roma del 08-08-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio nervi tesi nel governo ha una settimana da Ferragosto il leader leghista Matteo Salvini ieri sera non comincia a Sabaudia spaventato un ritorno alle urne Non mi interessano i rimpasti se le cose non si possono fare È inutile andare avanti Ha detto il Ministro dell’Interno Ieri ho incontrato il premier Conte al ...

Ultime notizie Roma del 08-08-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio si fa rovente il clima nel governo ha una settimana da Ferragosto il vicepremier leghista Matteo Salvini in un comizio a Sabaudia Premium con decisione l’acceleratore sul ritorno alle urne Non mi interessano i rimpasti se le cose non si possono fare inutile andare avanti dice poco prima di lasciare Roma un incontro ...

Ultime notizie Roma del 08-08-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il governo si divide sulla Tav e la spaccatura nella maggioranza viene certificata dal voto del Senato sulle emozioni quella del MoVimento 5 Stelle contro l’opera viene bocciata Mentre le altre tutte favorevoli alla tav vengono approvate tra cui quelle del Partito Democratico di Forza Italia si apre un problema politico ...

Ultime notizie Roma del 08-08-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il governo si divide sulla Tav e la spaccatura nella maggioranza viene certificata dal voto del Senato sulle emozioni quella del MoVimento 5 Stelle contro l’opera viene bocciata Mentre le altre tutte favorevoli alla tav vengono approvate tra cui quelle del Partito Democratico di Forza Italia si apre un problema politico ...

Le notizie del giorno – Atalanta contestata - Nedved lascia la moglie per una 23enne - ucciso Diabolik : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. I fatti più importanti di oggi. Atalanta contestata – L’Atalanta è reduce da un campionato entusiasmante che si è concluso con la qualificazione alla Champions League, le aspettative sono tante in vista di una stagione che si preannuncia scoppiettante. Ma non mancano i problemi, in casa Atalanta c’è aria di contestazione, fuori ...

Calciomercato - le notizie del giorno : Nandez è arrivato in Italia - colpo per il Napoli - le altre trattative : Nandez IN Italia – Nahitan Nandez, 24 anni, centrocampista uruguayano che il Cagliari ha acquistato dal Boca Juniors, è sbarcato a Fiumicino. E’ arrivato con un aereo di linea dell’Aerolineas Argentinas proveniente da Bueno Aires. Secondo quanto si è appreso, il giocatore soprannominato “El Leon” si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart, a Roma, per poi lasciare (I DETTAGLI) colpo PER IL Napoli – colpo del Napoli, ...

Le notizie del giorno (ore 23 - 30) : CRISI: SALVINI ACCELERA "NON SONO PER LE MEZZE MISURE, LUNEDI' HO UN APPUNTAMENTO" Il leader leghista, che ha visto Conte, potrebbe incontrare il Presidente Mattarella. "Non mi interessano poltrone. Se non si fanno le cose la parola torna al popolo". Tensione alle stelle dopo che al Senato passano le mozioni a favore della Torino-Lione e M5s vota da solo per il no. Pd: Conte salga subito al Quirinale e si dimetta. Tra i dem polemiche per la ...

Ultime notizie Roma del 07-08-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano del governo si divide sulla Tav e la spaccatura nella maggioranza viene certificata dal voto del Senato sulle emozioni quella del MoVimento 5 Stelle e contraria all’opera viene bocciata con 100 81910 Sì mentre le altre tutte favorevole alla tav vengono approvate tra cui quella delle piedi e di Forza Italia chi apre un problema politico ...

Le notizie del giorno (ore 19 - 30) : GOVERNO: SOFFIA IL VENTO DELLA CRISI, SALVINI DA CONTE A PALAZZO CHIGI Al Senato passano le mozioni a favore della Torino-Lione, M5s vota da solo per il no e la tensione sale. La Lega avverte che "ci saranno conseguenze", il leader annulla i comizi del pomeriggio: parlerà alle 21 a Sabaudia. Pd: Conte salga subito al Quirinale e si dimetta. Tra i dem polemiche per la mancata uscita dall'Aula. FdI: situazione surreale, il capo dei 5 Stelle lasci. ...

Ultime notizie Roma del 07-08-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno entreremo In Italia se dovessimo avere seri problemi a bordo sono le parole di Oscar Camps fondatore della NG Open Arms parlando del inasprimento della nuova legge sui disabili sia limitante stagnola Catalunya radio che scatena la reazione di Matteo Salvini avrebbe avuto tutto il tempo per raggiungere la Spagna che ha ...

Ultime notizie Roma del 07-08-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno entreremo In Italia se dovessimo avere seri problemi a bordo sono le parole di Oscar Camps fondatore della NG Open Arms parlando del inasprimento della nuova legge sui disabili sia limitante stagnola Catalunya radio che scatena la reazione di Matteo Salvini avrebbe avuto tutto il tempo per raggiungere la Spagna che ha ...

Ultime notizie Roma del 07-08-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione mercoledì 7 agosto in studio Giuliano Ferrigno stazione informazione ancora politica in apertura il Governo è diviso in aula sulla Tav è il voto del Senato sulle emozioni lo conferma quella del MoVimento 5 Stelle contraria l’opera viene bocciata con 100 81910 Mentre le altre tutte favorevoli alla tav vengono approvate tra cui quelle delle poesie di Forza Italia si apre un problema ...