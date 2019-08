Le mozioni Tav mettono in crisi il governoSalvini | è evidente | qualcosa si è rotto |Lega

mozioni Tav - si aspettano mosse Salvini : 17.40 Dopo il voto sulla Tav si aprirà la crisi di governo? Resta in silenzio Salvini, mentre arriva anche la notizia che il vicepremier leghista ha annullato la tappa del beach tour di oggi. Non sarà ad Anzio, dopo l'appuntamento già cancellato questa mattina a Sabaudia. Confermato invece il comizio di questa sera. Per qualche ora circola anche la voce di un sms di Salvini ai suoi: "Non lasciate Roma". Ma la Lega smentisce. Il capogruppo al ...

Tav : Garavaglia-Sant’Angelo - governo diviso su parere mozioni : Roma, 7 ago. (AdnKronos) – Giallo nell’Aula del Senato al termine della discussione generale sulle mozioni sulla Tav, quando la vicepresidente Anna Rossomando, presidente di turno dell’Assemblea, ha chiesto al “rappresentante del governo di esprimere il parere sulle mozioni presentate”. Ha quindi preso la parola Massimo Garavaglia, della Lega, viceministro dell’Economia: “intervengo velocemente -ha ...

Tav - via libera a mozioni a favore : bocciata quella M5s. Di Maio e Salvini si ignorano - Lega esulta : Tutto come previsto, almeno riguardo al voto. Il Senato ha approvato le mozioni (quattro) a favore del Tav Torino-Lione, nel giorno del duello finale tra Lega e M5s sul via libera all’opera. Respinta quella del Movimento 5 stelle. Così la maggioranza che sostiene il governo di Giuseppe Conte (che non si è mai presentato in Aula, ndr) si è spaccata. Anzi si è proprio sdoppiata, con tanto di rappresentazione plastica. Si sono ignorati ...

Tav : Romeo - ‘voteremo mozioni per sì a opera e contro quelle per il no’ : Roma, 7 ago. – (AdnKronos) – “Ci comporteremo con coerenza e voteremo a favore delle mozioni per la Tav e voteremo contro le mozioni che invece vogliono bloccare l’opera”. Lo ha ribadito intervenendo in dichiarazione di voto il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo. L'articolo Tav: Romeo, ‘voteremo mozioni per sì a opera e contro quelle per il no’ sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Tav - Salvini annulla l’appuntamento a Sabaudia per essere presente al voto delle mozioni al Senato : Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, annulla il suo appuntamento di questa mattina a Sabaudia - per il suo 'estate italiana tour' - scegliendo di essere presente al Senato durante la discussione e la votazione delle sei mozioni sulla Tav. Sono, per ora, confermati gli altri due appuntamenti di Anzio e di Sabaudia di questa sera.Continua a leggere

Tav - battaglia delle mozioni in Senato. La Lega vota con il Pd. M5S : “Inciucio”. Dal governo due pareri opposti : Il Movimento 5 Stelle: «L’inciucio è servito, aprite gli occhi!». Salvini: così non si può lavorare

Resa dei conti sulla Tav - 6 le mozioni in Senato. M5S isolato - Lega vota il testo Pd : Il giorno della Resa dei conti sulla Tav è arrivato. Al via la battaglia delle mozioni in Senato. Sei i testi in discussione nell’Aula di Palazzo Madama. I lavori sono cominciati alle 9, partendo dal documento M5S: quello politicamente più rilevante perché punta a bocciare l’opera, nonostante il via libera del premier Giuseppe Conte.Oltre alla mozione M5S, esprime contrarierà all’opera anche il testo ...

Tav - al Senato si votano le sei mozioni : resa dei conti nella maggioranza M5s-Lega : Al Senato è iniziata la discussione delle sei mozioni sulla Tav: quattro sono per il proseguimento dell’opera, due sono contrarie all’alta velocità. Decisivo il ruolo delle opposizioni che se dovessero votare, come previsto, per il sì alla Tav metteranno in minoranza il M5s e la sua mozione no-Tav. Il rischio è quello di un nuovo scontro politico tra 5 Stelle e Lega, su cui però anche Giuseppe Conte ha cercato di calmare le acque, rassicurando ...

Voto Tav - via alle mozioni al Senato : Lega e Pd insieme. M5S isolato : Ha preso il via il dibattito sulle mozioni relative alla Tav Torino-Lione. Quattro testi a favore e due contrari: c’è l’alleanza trasversale da Pd a Lega e centrodestra

Tav - battaglia delle mozioni al via Salvini : 'Così non si può lavorare' : Tav, resa dei conti tra Lega e M5s: al via il voto al Senato. Toninelli duro con Salvini? «In realtà mi loda. È un nano sulle spalle dei giganti che lavorano». Segui su affaritaliani.it

Tav - il Senato discute le sei mozioni : 9.46 Al via in Senato la discussione sulle 6 mozioni sulla Tav. Nell'ordine dei lavori, l'illustrazione di ciascuna mozione, dichiarazioni di voto e, verso l'ora di pranzo, votazioni. La Tav è una "idea vecchia di almeno 30 anni", esordisce la sen.Pirro per la mozione M5S e ricorda:il M5S ha chiesto di ridiscutere integralmente i progetti Per la mozione Pd, il sen.Margiotta:"Il Senato impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative ...