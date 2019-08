Le forze di sicurezza del Kirghizistan hanno cercato di arrestare l’ex

Sicurezza : Fi - ritiriamo emendamenti ma soldi a forze Ordine e no a fiducia : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – La fiducia sul decreto Sicurezza bis sarebbe “un’offesa non nei confronti del Parlamento” ma nei confronti delle Forze dell’Ordine, “una grande occasione perduta”. Per questo Forza Italia è pronta a ritirare i cento emendamenti presentati, una cifra che su un provvedimento di 15 articoli dimostra che “non c’è alcun intento ostruzionistico”, a patto che ...

Cgil : proviamo dolore - politica deve occuparsi di sicurezza forze ordine : Roma – “Apprendiamo con dolore e sconcerto della barbara uccisione del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Una tragedia che colpisce ognuno di noi nel profondo. Un fatto di una gravita’ inaudita, che deve far riflettere sulle condizioni in cui si trovano a operare gli uomini delle forze dell’ordine in una citta’ sempre piu’ violenta. È ormai fondamentale che la politica si preoccupi realmente della sicurezza ...

Sicurezza.Arabia S.accoglierà forze Usa : 02.02 L'Arabia Saudita accoglierà sul proprio territorio militari americani. Lo ha annunciato il ministero della Difesa saudita, secondo quanto riporta l'agenzia del regno SPA. "Il re Salman ha accettato di ospitare le forze statunitensi per aumentare il livello di cooperazione, per difendere la sicurezza e la stabilità della regione e per garantire la pace",così una fonte ufficiale del ministero,alla fine di una nuova giornata di tensione con ...

Sicurezza : fonti M5S - ‘forze polizia usate per campagna elettorale’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – ‘Deve essere chiara una cosa: il ministro Salvini poteva inserire le misure già nel decreto e farle approvare direttamente in cdm evitando così l’eventuale ammissibilità tecnica della Camera, ma non l’ha fatto, salvo oggi poi alzare uno scontro istituzionale per finire sui giornali. è un metodo che non ci appartiene”. E’ quanto dichiarano fonti M5S, intervenendo sullo scontro ...

Sicurezza : Salvini - ‘Fico e M5S bloccano emendamenti per forze ordine’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Se c’è qualcosa che mi ha fatto incazzare oggi non sono i soldi russi ma sono a fianco di quei parlamentari della Lega che hanno sospeso i lavori in commissione sul decreto Sicurezza bis perché qualcuno sta cercando di bloccare gli emendamenti per le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Ora il presidente della commissione è dei 5 stelle, il presidente della Camera è dei 5 Stelle. Non so ...

Sicurezza : riammessi 19 emendamenti - anche 2 Lega su forze ordine : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Dei 260 emendamenti al dl Sicurezza Bis dichiarati inammissibili, ne sono stati riammessi 19 dopo il ricorso. Sono stati riammessi anche due emendamenti a prima firma Lega, relativi alle forze dell’ordine, che ieri erano stati dichiarati inammissibili. L'articolo Sicurezza: riammessi 19 emendamenti, anche 2 Lega su forze ordine sembra essere il primo su CalcioWeb.

Sicurezza notturna - continuano i controlli interforze nel Centro cittadino : L'Aquila - Dopo quello svolto tra il 20 ed il 21 giugno, nella notte fra venerdì 28 e sabato 29 è stato effettuato nel Centro storico di L’Aquila un ulteriore servizio interforze, con l’impiego coordinato di personale in uniforme e in abiti civili della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, finalizzato a prevenire e contrastare taluni fenomeni di degrado, disturbo ed ...

Morsi - Erdogan sicuro : "E' stato ucciso"/ Dito puntato contro le forze di sicurezza : Morsi, il presidente turco Erdogan non ha dubbi: "E' stato ucciso". Si teme un ritardo di intervento volontario da parte delle forze di sicurezza