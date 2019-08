Le amichevoli | goleada del Bayern Monaco | ok Genoa e Spal

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) Si avvicina l’inizio del Bundesliga, nel frattempo ilrifila 23 gol in amichevole al Rottach-Egern. Protagonisti con una tripletta a testa per Lewandowski, Tolisso, Goretzka e Muller, buone indicazioni dunque in vista dell’inizio della stagione. Quattro gol per il Cittadella nell’amichevole con i dilettanti dell’Ac Este., Venturato schiera un 4-3-1-2 con Maniero tra i pali, Mora, Rosa, Adorni e Rizzo sulla linea difensiva, Bussaglia, capitan Iori e Branca in mediana con Gargiulo dietro alla coppia formata da Diaw e Panico. Cittadella subito in vantaggio al 10′ grazie al rigore trasformato da Iori, poi la doppietta personale al 27′, poi e’ Diaw a calare il tris al 40′. Nella ripresa a segno il nuovo arrivato Pavan, al 77 Munaretto realizza il gol della bandiera, finisce 4-1. Vittoria in amichevole per la, successo ...

CalcioWeb : Le amichevoli, goleada del #BayernMonaco: ok #Genoa e #Spal - EcoAltoMolise : Amichevoli, goleada dell’#Agnonese contro la Bacigalupo #Vasto - BlunoteWeb : Serie D: Amichevoli, goleada del San Tommaso sull'Equipe Sannio -