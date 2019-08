L’anno scorso Juve-Napoli non era vietata ai nati in Campania Basta andare sul sito

Insigne : “Napoli più forte delL’anno scorso. James - Pepè e Icardi? La penso così…” : Insigne: “Napoli più forte dell’anno scorso. James, Pepè e Icardi? La penso così…”. L’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’ Insigne: “Napoli più forte dell’anno scorso. James, Pepè e Icardi? La penso così…”. Il capitano del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Ve necproponiamo alcuni passaggi. Dalla Cremonese al Liverpool… «Siamo in ...

Torino-Debrecen - Mazzarri : “Siamo ripartiti come abbiamo finito L’anno scorso. Sugli obiettivi…” : “I ragazzi sono stati bravi, sono ripartiti come hanno finito lo scorso campionato. L’hanno fatta sembrare più facile di quello che fosse“. Queste le parole a Sky Sport del tecnico del Torino Walter Mazzarri dopo il successo sul Debrecen (3-0) nell’andata del secondo turno preliminare di Europa League. Torino-Debrecen 3-0, ottimo esordio per la squadra di Mazzarri in Europa League [FOTO] Torino-Debrecen 3-0, le ...

Spal - Petagna : “Spero di battere il record di 17 gol delL’anno scorso” : “Invecchiare alla Spal? Io sto bene qui, stiamo lavorando bene, il mister mi vede e ci tiene a me, come la società che è molto seria. Sono felice. Chiaramente nella passata stagione ho fatto bene, ho segnato 17 gol, un record per la Spal che spero di battere quest’anno“. Queste le parole dell’attaccante della compagine ferrarese Andrea Petagna, che ha parlato ai microfoni di Sky direttamente dal ...

Calciomercato Brescia - Joronen in arrivo tra i pali : L’anno scorso ha eliminato l’Atalanta : Il Brescia sta definendo l’acquisto di Joronen, portiere finlandese del Copenhagen: l’anno scorso ha eliminato l’Atalanta dall’Europa League.“powered by Goal”Come infiammare una rivalità fortissima con un acquisto di mercato. Spiega il Brescia, che sta per acquistare un giocatore che l’anno scorso ha eliminato l’Atalanta dall’Europa League.Si tratta di Jesse Joronen, portiere finlandese classe 1993. ...

Maltempo : nell’estate 2019 in media 6 grandinate al giorno - il doppio rispetto alL’anno scorso : “Dall’inizio dell’estate 2019 si conta una media di sei grandinate al giorno, esattamente il doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con effetti devastanti sulle coltivazioni agricole colpite“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati ESWD in occasione dell’ultima ondata di Maltempo che si è abbattuta sulla Penisola. “Manifestazioni temporalesche violente accompagnate da chicchi di ...

Fiorentina - Biraghi punzecchia il Milan : “L’anno scorso lo rifiutai - voglio progetti seri”. E su Chiesa… : Da Moena, sede del ritiro della Fiorentina, ha parlato Cristiano Biraghi, terzino sinistro viola. Reduce da un lungo infortunio, l’esterno ha fatto il punto sul suo recupero: “In testa in questo momento ho solo il ginocchio, è normale perché voglio recuperare più in fretta possibile perché mi manca tanto il campo. Ho passato tutta l’estate a Firenze a curarmi quindi non vedo l’ora di rientrare e stare bene. Penso di ...

La spesa per le scommesse sportive a giugno cala del 26 - 8% rispetto alL’anno scorso : rispetto al mese di giugno del 2018 (quando si giocò buona parte dei mondiali di calcio), la spesa per le scommesse sportive subisce un calo del 26,8%. Nel mese di giugno 2019 ammonta a circa 82,5 milioni di euro. Lo scrive Italia Oggi basandosi sui dati raccolti da Agipronews. Tuttavia, nei primi sei mesi dell’anno, il totale è in crescita: 781 milioni di euro. Ovvero un aumento del 5,85%. Il movimento netto delle scommesse a giugno, quindi il ...

Prima prova Maturità 2019 : totoesame - ecco le tracce per il tema delL’anno scorso : Quali tracce sono uscite alla Prima prova dell'esame di Maturità 2019? In attesa di scoprire le tracce dell'esame di Stato 2019, in calendario mercoledì 19 giugno, e mentre impazza il tototema, ecco cosa è successo lo sorso anno: analisi del testo di Giorgio Bassani, saggio breve su clonazione, solitudine e creatività, e tema generale sulla Costituzione.Continua a leggere

F1 - GP Francia 2019 : i precedenti della Ferrari a Le Castellet. Due vittorie su sedici edizioni ottenute da Lauda e Prost - L’anno scorso Raikkonen sul podio : Mancano ormai tre giorni all’inizio del weekend di gara del Gran Premio di Francia 2019, ottava tappa stagionale del Mondiale Formula 1 in programma sul circuito Paul Ricard di Le Castellet, in Provenza. Dopo due settimane di pausa il circus torna protagonista con il primo atto del tour europeo estivo che terminerà a Monza l’8 settembre prima della trasferta asiatica autunnale. La Ferrari si presenta all’ottavo round del ...