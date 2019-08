Lampedusa | una meta turistica ideale per chi cerca un mare ' caraibico' in Italia

Sbarco "anomalo" : famiglia di 11 persone fino a Lampedusa con una barca carica di valigie : Otto i figli, fra cui un bimbo di 2 anni, messi in salvo. Una delle due donne, incinta al nono mese, è stata trasferita con...

Lampedusa - arrivano 12 migranti su un barchino : tra loro tre donne - di cui una incinta - e otto bambini : Soccorsi stamattina dalle motovedette italiane, hanno detto di essere partiti da Tripoli. Ma si rafforza la pista delle "navi madri" che avvicinano i migranti dalla Libia per poi farli scendere a ridosso delle acque territoriali italiane

Mediterranea - 13 migranti a LampedusaViminale : "La ong rifiuta di farci portare gli altri a Malta - è una provocazione" : Il governo maltese aveva annunciato un'intesa con l'Italia: una nave militare avrebbe portato i 54 naufraghi a Malta e Roma si sarebbe presa in carico 55 migranti oggi fermi a La Valletta. Dalla nave: "No allo stop del governo, siamo italiani in acque italiane".

C’è una nuova imbarcazione che chiede di sbarcare a Lampedusa : È una barca a vela della ong Mediterranea lunga appena 18 metri, con 54 persone a bordo: il governo per ora ha negato l'accesso

Lampedusa - la contestazione a Carola : "Resistenza contro una nave da guerra". Cosa rischia : De Falco, l'ex comandante della Guardia Costiera, solleva il caso: "contestazione sbagliata". Quindici anni fa, un caso simile, concluso poi con un'assoluzione

Lampedusa - a Carola contestano "la resistenza contro una nave da guerra". De Falco : "Contestazione errata" : Per l'ex comandante della Guardia Costiera la motovedetta dela Finanza non è una nave da guerra. "la Sea Watch è un'ambulanza, non era tenuta a fermarsi"

Migranti : ex sindaca Lampedusa - 'Carola trattata come una criminale' : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - "Ora bisogna fare un cordone attorno alla comandante Carola, che è stata trattata come una criminale. Bisogna pensare alla sua incolumità". Lo ha detto all'Adnkronos la ex sindaca di Lampedusa, Giusi Nicolini, che ha seguito le fasi dello sbarco la notte scorsa sul mol

Sea Watch ferma davanti Lampedusa - forzato blocco di una motovedetta. Salvini : «Non identifichiamo i migranti» : La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa e potrebbe attraccare in serata. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che da 15 giorni vaga nel...

Sea Watch davanti al porto di Lampedusa. Il capitano : «Entriamo». Salvini : «Una sbruffoncella» : «Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo», così la comandante della Sea...

Lampedusa - la costosissima isola degli immigrati : quanto si spende per una vacanza : Dici Lampedusa e pensi ai migranti. Ai barchini che partono dal Nordafrica carichi di profughi illusi di trovare un mondo migliore attraversando il Mediterraneo. Carrette del mare e gommoni pilotati da trafficanti di esseri umani senza scrupoli che si bloccano a qualche chilometro dalle coste dell'