La street art italiana diventa digitale | centinaia di capolavori online su Google Arts

Vogue for Milano diventa street party : Uno street party per le vie del centro, con tanto di poetry slam, freestyle battle a colpi di rime, e un grande concerto finale con Levante e altri. Queste le novita' della prossima Vogue for Milano, in programma il prossimo 12 settembre. Giunta alla sua undicesima edizione, la manifestazione, organizzata da Vogue Italia, con il patrocinio del Comune di Milano "punta sempre piu' in direzione della festa e dell'intrattenimento oltre che dello ...

Dancing In The street è il nuovo singolo dei The Struts - un tributo a Marta & The Vandellas (audio - testo e traduzione) : Dancing In The Street è il nuovo singolo dei The Struts, un omaggio che la band di Luke Spiller ha voluto rendere al brano del 1964 di Martha & The Vandellas, mettendosi in coda dopo i tributi di David Bowie e Mick Jagger, The Who, Neil Diamond e Van Halen. La versione di una delle band più importanti della scena revival rock internazionale è da oggi in rotazione radiofonica, ma non è inclusa nell'ultimo disco Young & ...

Lo street artist italiano che dipinge murales tridimensionali : La street art incontra la terza dimensione nei murales di Peeta, artista italiano che combina elementi tipici del graffitismo per realizzare opere che sembrano trasformarsi e dissolversi in strutture architettoniche complesse. Forme astratte volteggiano e tagliano i muri, ricordando i lavori del celebre artista olandese Escher e giocando in maniera spericolata con le illusioni ottiche. Per vedere alcuni dei più bei lavori di Peeta potete ...

Taranto - street artist colora la periferia con strisce pedonali arcobaleno : Taranto, street artist colora la periferia con strisce pedonali arcobaleno Domenico Campagna, nei giorni scorsi, ha deciso di portare un po’ di colore nel quartiere Tramontone, nella periferia Sud est della città. Le installazioni - carta colorata applicata sull'asfalto a secco con carta adesiva - sono state rimosse dopo qualche ...

Il borgo molisano che resiste grazie alla street art. Alice Pasquini : "Con il Cvtà street fest riscopriamo la comunità e combattiamo lo spopolamento" : In Molise, la regione che “non esiste”, si ripete da cinque anni un piccolo miracolo: è il festival di street art di Civitacampomarano, un borgo di poco meno di 400 anime nella provincia di Campobasso. Sempre sotto la sapiente direzione artistica di Alice Pasquini, in arte Alicè, street artist romana famosa in tutto il mondo, il 16 giugno si è conclusa la quarta edizione del Cvtà street fest che ha visto ...

Un giorno nella vita della street artist queer Johanna Toruño : Appena inizia a fare più caldo, gira a Manhattan con lo zaino in spalla, ormai sbrindellato e macchiato di colla, pieno di poster.Quando trova un posto vuoto su un muro, o un lampione o una buca delle lettere in una zona molto affollata, si ferma. Tira fuori dalla borsa una lattina di colla vegetale, un pennello e un mucchio di poster rosa.Mentre espone la sua arte, ricorda gli eroi LGBTQ del passato. Dice che i gay di colore venuti prima ...