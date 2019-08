La Questura di Torino contro la Juventus per il divieto ai nati in Campania

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2019) E’ di questa mattina la notizia, pubblicata da Repubblica, deldi accesso allo Stadium aiinper la partita-Napoli. La novità è che ladisi schiera nettamentela decisione del club bianconero. Sul sito della, infatti, è comparo Con riferimento alla notizia apparsa oggi su alcuni organi di stampa, secondo la quale ladiavrebbe concordato ildi vendita dei tagliandi per la partita Juve – Napoli a chi è nato in, si comunica ufficialmente che tale notizia è del tutto destituita di ogni fondamento. Ladinon ha mai concordato tale decisione con la società sportiva né intende condividerla. L'articolo Ladilaper ilaiinilNapolista.

