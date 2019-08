Fonte : ilpost

(Di giovedì 8 agosto 2019) L'amico e consigliere di Salvini era stato a Mosca decine di volte prima dell'incontro del Metropol, e queinon sono stati registrati dal ministero dell'Interno russo

cicciopuz : RT @ilpost: La nuova indagine di BuzzFeed sui viaggi di Gianluca Savoini in Russia - ilpost : La nuova indagine di BuzzFeed sui viaggi di Gianluca Savoini in Russia - Caterina_SS : RT @Caterina_SS: Le pellicce nascono in camere a gas - Nuova indagine di EA negli allevam... -