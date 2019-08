La materia oscura esisteva prima del Big Bang | nuova ipotesi sul più grande mistero della

Fisica - l'italiano Sergio Ferrara vince l'Oscar della scienza per la teoria che "avvicina" la materia oscura : Il riconoscimento, prestigioso come il Nobel, è stato assegnato per gli studi sulla Supergravità, la ricerca che lega la meccanica quantistica alla relatività di Albert Einstein

Energia e materia oscura : modulo per le telecomunicazioni pronto per l’integrazione sul satellite Euclid : Thales Alenia Space in Spagna ha consegnato il modulo per le telecomunicazioni della missione Euclid per la sua integrazione sul modulo di Servizio nella sede di Thales Alenia Space a Torino. Euclid è una missione di astronomia e astrofisica di classe media dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) che ha per scopo la comprensione della natura dell’Energia oscura e della materia oscura. Thales Alenia Space in Spagna è responsabile del sistema di ...

No - nessuno è mai morto scontrandosi con la materia oscura : (foto: gremlin via Getty Images) La materia oscura è uno dei grandi misteri della cosmologia moderna. Anche se ancora non conosciamo molto (ad esempio non si sa da cosa è costituita e ci sono varie ipotesi), una cosa è certa: nessuno è mai morto a causa della materia oscura, o meglio di urti con particelle macroscopiche molto compatte e dense che potrebbero comporre questa sostanza. A mostrarlo oggi, attraverso complessi calcoli teorici, sono ...

Evoluzione del Cosmo - energia e materia oscura : gli sguardi profondi di Euclid : Con il lancio programmato nel 2022, la missione Euclid una volta nello spazio, esaminerà una porzione significativa del cielo indagando gli ultimi dieci miliardi di anni della nostra storia cosmica. La più grande parte delle osservazioni della missione – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – sarà dedicata alla vasta indagine Euclide, che copre circa 15 000 gradi quadrati – più di un terzo dell’intero cielo – ...