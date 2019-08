La mamma la dimentica in auto per cinque ore sotto al sole | morta Cristina | 13enne

Torna dalla festa - mamma di sei figli dimentica la piccola di 3 mesi in auto : la trova morta : La donna di 44 anni era stanca ma non aveva voluto rinunciare alla festicciola per l'arrivo di un nuovo bebè di una sua amica e aveva portato con sé anche la figlioletta. Al ritorno ha parcheggiato ed è andata a dormire senza rendersi conto di non aver fatto scendere la neonata dall'auto.Continua a leggere