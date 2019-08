La Lega | “Inutile andare avanti così | ridiamo la parola agli italiani con nuove elezioni”

Fonte : lastampa

(Di giovedì 8 agosto 2019) Il voto sulla Tav ha spaccato l’esecutivo. Conte un’ora a colloquio con Mattarella. M5S: “Follia se torna un governo tecnico”, Di Maio incontra i vertici Cinque Stelle per decidere le prossime mosse

AndreaMarcucci : Domani tutti i senatori avranno l’opportunità di rimandare in vacanza al Papete Beach #Salvini. Il… - petergomezblog : Giustizia, la Lega: “Non votiamo una riforma vuota e inutile”. Bonafede: “Si ricordino che non stanno governando co… - LegaSalvini : Giustizia, Lega: 'Non votiamo una non riforma, vuota e inutile' -