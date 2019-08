La Juventus avrebbe deciso di non cedere Dybala al Tottenham

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 8 agosto 2019) Queste sono ore molto calde sul fronte calciomercato visto che in Inghilterra la campagna trasferimenti sta per chiudere. Lasarebbe coinvolta in alcune trattative con club d'oltremanica visto che ilsarebbe interessato a Paulomentre il Manchester United vorrebbe Mario Mandzukic. Queste due trattative, però, sembrano destinate a tramontare. Infatti, la Juve, stando a quanto afferma Gianluca Di Marzio, nondato il suo benestare alla cessione dial. Anche per quanto riguarda il croato non sembra esserci il tempo per portare avanti la trattativa con lo United.dovrebbe restare a Torino Negli ultimi giorni, Pauloè stato al centro del mercato. L'argentino sembrava indirizzato verso il Manchester United in uno scambio con Lukaku, scambio che poi è saltato proprio perché l'argentino non ha raggiunto un accordo con gli inglesi. ...

StefanoJuve98 : @FrankRuJuve @juventusfc Vogliono prendere Icardi e lo prenderemo dando via Dybala, insomma è uno scambio che farei… - Gio16697 : RT @Matteo_Magrini: Prende #Lukaku, e probabilmente incassa anche un conguaglio. Lo soffia all'#Inter che avrebbe voluto #Dybala, e che inv… - Cucciolina96251 : RT @EnricoTurcato: Ma come cazzo state messi?! Se per voi #Lukaku è un top, lo è a prescindere, #Juventus o #Inter che sia. Se per voi non… -