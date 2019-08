La Cilia contro la Mennoia ringrazia la De Filippi | ' Lei mi ha permesso di fare U&D'

Teresa Cilia contro la redazione di U&D : 'Minacce e diffide - tutto questo fa schifo' : La polemica social tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia sembra non volersi placare. Solo alcune ore fa la redazione di Uomini e Donne ha pubblicato sul suo profilo ufficiale un post che pare proprio essere rivolto all'ex tronista. "Si leggono sui social svariate sciocchezze, alcune innocue altre equivoche. Noi dobbiamo essere pazienti ma fino ad un certo punto, poi diventa obbligo far partire diffide e denunce" - si legge sul profilo di U&D. ...

Teresa Cilia ancora contro Raffaella Mennoia : "Persona che vive di minacce" E interviene anche Deianira Marzano : Dopo la pubblicazione di un post sibillino sul profilo ufficiale Instagram di 'Uomini e Donne', Teresa Cilia ha trovato in Deianira Marzano una valida alleata. L'influencer napoletana è convinta fermamente che, dietro quelle dichiarazioni, si nasconda il pensiero esclusivo di Raffaella Mennoia: La cosa più comica di questa storia... io mi immagino, parliamo di un profilo di una trasmissione televisione, sempre Maria all'oscuro, mi viene molto ...

Uomini e Donne - Mennoia contro Cilia : ecco il video in cui Teresa e Salvatore lasciano lo studio : Le immagini della coppia che, ospite nel 2015 per raccontare l'esperienza a Temptation Island, decide di abbandonare il dating show.

Teresa Cilia contro Raffaella Mennoia : è scontro social (video) : Teresa Cilia, qualche giorno fa, ha pubblicato, un'Instagram Stories (rivolta a Raffaella Mennoia?!) in difesa di Mario Serpa: "La cosa bella? Godersi lo spettacolo al di fuori e ridere sempre e comunque', proseguendo con le hashtag 'Meglio stare zitti' e 'Finta come poche'. Ad oggi, l'ex tronista di 'Uomini e Donne', che, per un breve periodo, ha lavorato nello staff del programma di Maria De Filippi, ha voluto mettere i puntini sulle 'i' ...

Teresa Cilia contro la Mennoia : 'Ce l'ho solo con una persona non con tutta la redazione' : Dopo aver letto cosa si dice sui social network, Teresa Cilia ha deciso di esporsi nuovamente per fare chiarezza sull'attacco che ha fatto alcuni giorni fa ad un membro della redazione di Uomini e Donne. L'ex tronista, dunque, ha precisato di avercela esclusivamente con Raffaella Mennoia e che il loro rapporto, sia professionale che umano, si è interrotto dopo un episodio specifico accaduto in studio anni fa. Il nuovo sfogo di Teresa contro la ...

Teresa Cilia si Scaglia Contro Raffaella Mennoia! : Nella polemica tra Raffaella Mennoia e Mario Serpa si inserisce Teresa Cilia. La giovane, ex tronista di Uomini e Donne, sembra avere il dente avvelenato con la redattrice di Uomini e Donne. Ma cosa sarà successo tra loro? Scopriamolo insieme! Periodo no per Raffaella Mennoia che in questa calda estate 2019 sembra riceve più critiche che consensi. Non c’è giorno in cui un ex corteggiatore, tronista o partecipante di Temptation Island non si ...

Roberto Formigoni - Procura generale ricorre in Cassazione contro i domiCiliari : contestato il requisito della “collaborazione impossibile” : La Procura generale di Milano ricorre in Cassazione contro i domiciliari concessi a Roberto Formigoni. L’avvocato generale Nunzia Gatto ha chiesto alla Suprema Corte di annullare l’ordinanza del 22 luglio scorso con rinvio per un nuovo esame del caso allo stesso Tribunale di Sorveglianza. Il ricorso depositato oggi ritiene non ci siano gli estremi giuridici previsti dall’ordinamento penitenziario per la “collaborazione ...

SiCilia : Pozzallo - completati controlli su nave con grano canadese : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Sono durati circa tre ore i controlli a bordo della motonave 'Ocean Castle' battente bandiera maltese, arrivata ieri al porto di Pozzallo con un carico di 19.192 tonnellate di grano proveniente dal Canada. Le operazioni di controllo, iniziate intorno alle 11.30 e concl

SiCilia : Pozzallo - completati controlli su nave con grano canadese : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – Sono durati circa tre ore i controlli a bordo della motonave ‘Ocean Castle’ battente bandiera maltese, arrivata ieri al porto di Pozzallo con un carico di 19.192 tonnellate di grano proveniente dal Canada. Le operazioni di controllo, iniziate intorno alle 11.30 e concluse alle 14.30, sono state eseguite dai funzionari del Nucleo operativo del Corpo forestale della Regione Siciliana, del ...

Spi Cgil - Fnp Cisl e Uilp Uil SiCilia contro l’assessorato regionale alla salute : Al centro dell'incontro tra i segretari generali Maurizio Calà, Alfio Giulio e Antonino Toscano, rappresentanti sindacali delle sigle Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil Sicilia che si è tenuto a Enna, i temi di sanità e welfare. I sindacati a fianco dei lavoratori Un bilancio negativo quello tracciato dalle sigle dei pensionati Cgil, Cisl e Uil a seguito di una presa di consapevolezza dell'attuale situazione delle politiche sociali, attuata dai ...

Milano - la Procura generale contro i domiCiliari a Formigoni : Secondo l'avvocato generale Gatto non c'è il "requisito della collaborazione impossibile" presa in considerazione dal Tribunale di sorveglianza

Budget 2019 : la Uilpa SiCilia punta il dito contro i vertici dell'Agenzia delle Entrate : Uno scontro duro e delicato quello tra la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate e la Uil Pubblica Amministrazione Sicilia che vede al centro dell'acceso confronto l'assegnazione degli obiettivi di produzione da parte della Direzione Regionale per l'anno 2019, cioè la pianificazione delle risorse finanziarie e umane da utilizzare per un determinato obiettivo. Uilpa vs Agenzia delle Entrate Proprio sulla determinazione del volume delle ...

Tennis - ATP Kitzbühel 2019 : Marco Cecchinato eliminato ancora al primo turno. Il siCiliano ko contro Chardy in due set : Prosegue purtroppo il momento negativo di Marco Cecchinato. Il Tennista italiano, impegnato nel primo turno dell’ATP di Kitzbühel (Austria), è stato sconfitto dal francese Jeremy Chardy (n.74 del mondo) con il punteggio di 7-6 (8) 7-5 in 1 ora e 47 minuti di partita. Un ko pesante che conferma il periodo estremamente buio vissuto dal palermitano, incapace di invertire questo trend e di sfruttare le occasioni di questo match. Nel primo set ...

Viaggio nel profondo blu - dal mare allo spazio : un luogo d’incontro in SiCilia : Da sempre l’uomo ha provato fascino verso l’immensità del mare ma anche verso l’infinità dell’universo e le missioni spaziali. mare e spazio sono accomunate dai misteri che ancora avvolgono le profondità più nascoste e dal modo in cui l’uomo si rapporta con tali ambienti, ad esempio gli effetti di tali spazi sulla gravità. Lunedì 29 Luglio alle 20 mare e spazio avranno un luogo d’incontro presso l’Oasi marevivo di Eraclea Minoa e Bovo Marina con ...