Juventus | proseguono gli allenamenti | la squadra di Dybala si aggiudica la partitella

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 8 agosto 2019) Lasta proseguendo la preparazione in vista dell'inizio del campionato. Oggi, rispetto agli altri giorni, Maurizio Sarri ha fatto svolgere un programma più leggero visto che laha svolto una sola seduta di allenamento. La Juve è scesa in campo nel pomeriggio per preparare la partita contro l'Atletico Madrid. Sabato contro i colchoneros, i tifosi juventini sperano di vedere dei progressi dopo l'intenso lavoro svolto alla Continassa. Dei buoni segnali sono arrivati già ieri nella sfida che si è disputata al JTC contro il Novara, nella quale i bianconeri si sono imposti per 4-0 grazie alle reti di Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic, Pauloe Matthijs De Ligt. Nella gara contro il Novara, Maurizio Sarri ha fatto ruotare tutta la sua rosa, mentre sabato contro l'Atletico Madrid sarà interessante capire se farà giocare solo i giocatori che ritiene titolari. Dunque il ...

