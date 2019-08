Juventus | in arrivo un acquisto per le giovanili | il trequartista Panic RUMORS

Calciomercato Juventus : 35 milioni di euro in arrivo dall’Inghilterra : Calciomercato Juventus: secondo quanto riferito da il “Times”, il Wolverhapton ha avanzato un’offerta di 35 milioni di euro per il difensore bianconero Daniele Rugani. Daniele Rugani rimane uno dei nomi più vicini a lasciare presto la rosa della Juventus. Come già avevamo detto nei scorsi giorni, il giocatore ha parecchio mercato in Inghilterra. Calciomercato Juventus: […] More

Dybala Juventus - bufera in arrivo : la Joya si è pentito - vuole andar via : Dybala Juventus – Il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da scrivere. Al suo arrivo sulla panchina della Juventus, il nuovo tecnico Maurizio Sarri aveva dichiarato di voler puntare su di lui, magari nel ruolo di falso nove. Tornato prima dalle vacanze dopo la Copa America, però, l’attaccante argentino ha trovato una situazione molto diversa, con il club bianconero […] More

Juventus - Mundo Deportivo : 'Possibile arrivo Neymar facilitato dal fisco italiano' : La Juventus è pronta a riprendere la preparazione estiva in Italia: martedì ci sarà occasione per la maggior parte dei giocatori di rosa di lavorare insieme, dopo che non tutti sono partiti per la tournée asiatica. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi utili al gioco di Sarri, e, come sottolineato dal tecnico toscano, la necessità principale sarà quella di alleggerire la rosa in alcuni ruoli in cui ...

Mercato Juventus - Sarri stregato dall’inglese : possibile arrivo dalla Premier : Mercato Juventus – Il Mercato bianconero continua a prendere forma, dopo l’arrivo di De Ligt, Paratici continua a modificare la difesa. Infatti il prossimo acquisto nel reparto difensivo potrebbe arrivare dalla Premier League. Nome nuovo sul taccuino degli uomini Mercato della Juventus. Si tratta di Danny Rose, terzino sinistro del Tottenham che piace molto a Maurizio Sarri, pronto a […] More

Mercato Juventus - cessione in arrivo : addio pesante a centrocampo : Mercato Juventus – In casa Juventus in questo momento la parola d’ordine è una sola: vendere. Concetto espresso da Maurizio Sarri al termine della sfida contro il Tottenham e, soprattutto, concetto chiaro nella testa di Fabio Paratici. Il responsabile dell’area sportiva bianconera, infatti, in queste ore è atteso a Milano di rientro da Singapore. Fondamentale, giustappunto, iniziare a scremare la […] More

Cessioni Juventus : oro nelle casse bianconere in arrivo dalla Francia : Cessioni Juventus: il Paris Sant Germain ed il Monaco sono pronti a riempire d’oro la Juventus per accaparrarsi,il centrocampista francese Blaise Matuidi e l’attaccante argentino Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it è vero e proprio derby per Matuidi: per il nazionale transalpino, arrivato alla Juve a parametro zero, potrebbe profilarsi una plusvalenza da sogno […] More

Juventus - l’arrivo di de Ligt scatena i tifosi : le reazioni sui social : La Juventus ha presentato ufficialmente il suo ultimo acquisto in ordine di tempo: Matthijs de Ligt. Il difensore olandese si è dimostrato entusiasta per la nuova avventura e si è detto felice di essere arrivato alla Juventus. Una delle cose molto apprezzate dai supporters bianconeri è stata l’umiltà del calciatore. Sui social sono piovuti commenti a raffica: “Ha già dimostrato, a vent’anni ancora da compiere, davvero ...

Juventus - tutti i dubbi di Sacchi sull’eventuale arrivo di Icardi : La Juventus presenta il colpo de Ligt ma non è finita sul calciomercato, i bianconeri sono alla ricerca anche di un nuovo attaccante da consegnare a Maurizio Sarri, il nome che continua a rimbalzare è quello di Mauro Icardi, dubbi da parte di Arrigo Sacchi in un intervento a ‘La Gazzetta dello Sport’. Sarri? “Potrebbe avere difficoltà unicamente se verranno ingaggiati calciatori senza grande cultura del lavoro, ...

Juventus - cessione Bonucci : tutta la verità dopo l’arrivo di De Ligt : cessione Bonucci- L’arrivo di De Ligt potrebbe cambiare le carte in tavola per quel che riguarda la difesa bianconera. Bonucci potrebbe valutare l’opzione di lasciare i bianconeri, perchè difficilmente potrebbe accettare il ruolo di prima riserva nelle ipotetiche gerarchie di Sarri. tuttavia, tutto potrebbe dipendere dai piani dello stesso tecnico bianconero. Le continue e precarie […] L'articolo Juventus, cessione Bonucci: ...

Calciomercato Juventus : Ufficiale l’arrivo del trequartista del Lione : Calciomercato Juventus: come comunicato dalla società francese sul proprio sito web è Ufficiale l’acquisto di Hamza Rafia dal Lione. Il trequartista classe 1999 con il doppio passaporto francese e tunisino, che si è contraddistinto per le proprie doti tecniche e realizzative nella Uefa Youth League, mettendo a referto tre gol e quattro assist in otto […] More

Calciomercato Juventus - ufficiale l’arrivo di Rafia dal Lione : può costare fino a 5M : La Juventus acquista Hamza Rafia dal Lione: il classe 1999 sarà pagato 400mila euro, ma potrà costare fino a 5 milioni con i bonus.“powered by Goal”Non solo prima squadra: la Juventus rinforza anche l’Under 23 per il prossimo campionato di Serie C. È infatti ufficiale l’arrivo di Hamza Rafia dal Lione.Il trequartista classe 1999 andava in scadenza di contratto e ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Lione prima ...

Calciomercato Juventus - arriva l’ok per De Ligt : domani l’arrivo a Torino - mercoledì le visite : Non c’erano ormai più dubbi sull’arrivo di De Ligt alla Juventus, ma mancavano gli ultimi dettagli (tra cui le famose ‘garanzie bancarie’ di cui parlava Overmars) per formalizzare l’accordo e procedere in maniera definitiva. Problemi risolti, il giovane difensore olandese si può definire un calciatore della Juventus. Come anticipato da Sky Sport, domani in tarda serata il calciatore sarà a Torino e mercoledì ...

De Ligt Juventus - in arrivo : ormai è fatta - già scelto il numero di maglia : DE Ligt Juventus – Sembra ormai finita la telenovela De Ligt. L’olandese è pronto a diventare un nuovo calciatore della Juventus. L’indizio decisivo è arrivato in queste ore con il difensore olandese che non è partito per il ritiro dell’Ajax in Austria. La conferma che, come anticipato da Calciomercato.it, la Juventus e i Lancieri hanno ormai chiuso l’accordo […] More

Ceccarini : 'Icardi - Juventus può chiudersi a fine agosto - si attende arrivo di De Ligt' : La Juventus è pronta ad iniziare la preparazione estiva agli ordini del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. Nel frattempo, la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato, e proprio per il difensore olandese si attenderebbe solo l'intesa economica fra Ajax e Juventus. Come sottolinea il direttore di TMW Radio Ceccarini, ci sarebbe ancora distanza fra le due società ma a breve si potrebbe arrivare ad una concretizzazione della ...