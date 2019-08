Juventus | Dybala al Tottenham | è fatta | la Joya ha detto sì!

Dybala ha detto sì : addio alla Juventus. La svolta : Segui su affaritaliani.it

Mercato Juventus : telefonata di Pochettino a Dybala per sbloccare l’affare : Mercato Juventus: La posizione di Paulo Dybala si fa sempre più intricata, con il giocatore che ha rifiutato le prime avances del Tottenham. Per sbloccare la situazione, secondo quanto riportato da TuttoMercatoweb, ieri sera sarebbe sceso in campo direttamente il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino, che avrebbe provato ad approfittare del suo carisma per convincere […] More

Mercato Juventus : telefonata di Pochettino a Dybala per sbloccare – News : Mercato Juventus: La posizione di Paulo Dybala si fa sempre più intricata, con il giocatore che ha rifiutato le prime avances del Tottenham. Per sbloccare la situazione, secondo quanto riportato da TuttoMercatoweb, ieri sera sarebbe sceso in campo direttamente il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino, che avrebbe provato ad approfittare del suo carisma per convincere […] More

Calciomercato Juventus – Niente accordo fra Dybala e Tottenham : richieste troppo alte - è braccio di ferro con i bianconeri : Paulo Dybala non trova l’accordo con il Tottenham su stipendio e diritti d’immagine: salta la trattativa con gli Spurs e la Juventus non gradisce Paulo Dybala non ha posto nella Juventus di Maurizio Sarri. Il messaggio è chiaro, il talento argentino sarà una riserva di lusso o poco più. Per questo motivo, la Juventus ha aperto ad una sua cessione, prima al Manchester United, poi al Tottenham: in entrambe le trattative è arrivato prima un ...

Calciomercato Juventus – Niente accordo fra Dybala e Tottenham : richieste troppo alte - è braccio di ferro con i bianconeri : Paulo Dybala non trova l’accordo con il Tottenham su stipendio e diritti d’immagine: salta la trattativa con gli Spurs e la Juventus non gradisce Paulo Dybala non ha posto nella Juventus di Maurizio Sarri. Il messaggio è chiaro, il talento argentino sarà una riserva di lusso o poco più. Per questo motivo, la Juventus ha aperto ad una sua cessione, prima al Manchester United, poi al Tottenham: in entrambe le trattative è arrivato prima un ...

Juventus - Dybala adesso è un caso : l’argentino rifiuta tutti - solo il Psg può convincere la Joya : Altro giro, altra corsa, altro rifiuto. Paulo Dybala sta condizionando nettamente il mercato della Juventus, si allontana ormai definitivamente il trasferimento in Premier League, mancano ormai poche ore al gong per pensare di arrivare ad un accordo. L’argentino ha fatto saltare lo scambio con Lukaku (il belga è un nuovo calciatore dell’Inter), poi ha rifiutato il trasferimento al Tottenham, la Juventus e gli Spurs avevano ...

Amichevole con il Novara per la Juventus : i bianconeri calano il poker - in gol Dybala : Maurizio Sarri non si lascia distrarre dalle voci di mercato e sta facendo lavorare intensamente la sua squadra. Alla Continassa ci si allena con grande intensità e il tecnico della Juventus sta facendo svolgere quasi ogni giorno delle doppie sedute. Anche oggi i bianconeri si sono allenati sia al mattino che al pomeriggio. Nella seduta pomeridiana, la Juve ha svolto anche un test Amichevole contro il Novara. La sfida ovviamente è stata a porte ...

Juventus - poker al Novara in amichevole : in gol Dybala : Quattro gol per prepararsi all’Atletico Madrid. La Juventus, di scena sabato contro i Colchoneros per l’International Champions Cup, è scesa in campo alla Continassa per disputare un test col Novara, formazione che nella prossima stagione sarà impegnata in Serie C. Buone indicazioni per Sarri, soprattutto dagli attaccanti. Ad aprire le danze è stato Higuain, poi il raddoppio di Mandzukic, con uno stacco imperioso su cross di ...

Mercato Juventus - Dybala e il Tottenham : affare in salita - cambia tutto : Mercato Juventus – Sono giornate bollenti in casa Juventus, soprattutto per quanto riguarda il Mercato in uscita. Dopo aver comprato, ora per i bianconeri è tempo di vendere e fare cassa per sparare gli ultimi colpi da regalare a Maurizio Sarri. Il principale indiziato a lasciare Torino è Paulo Dybala, ma per lui è una vera e propria corsa contro il […] More

Neymar Juventus - il PSG offre il brasiliano ai bianconeri e punta Dybala : Neymar Juventus – ?Ancora voci su Neymar alla ?Juventus! Non si placano le indiscrezioni di mercato sul futuro del giocatore brasiliano che ha chiesto a gran voce di lasciare il Paris Saint-Germain per andare a giocare altrove. Le preferenze del giocatore vanno al Barcellona ma i blaugrana hanno già investito 120 milioni di euro per Griezmann e altri 80 per de […] More

Mercato Juventus : per Paulo Dybala torna in gioco l’Inter : CalcioMercato Juventus: l’entrata in scena del Tottenham ha rimesso in gioco l’interesse dell’Inter per Paulo Dybala. Sul fronte inglese già stamane, secondo quanto riportato da la ‘Gazzetta dello Sport’, è in programma un faccia a faccia tra il Tottenham e gli agenti del fantasista argentino: restano però da sciogliere diversi nodi, come l’ingaggio del giocatore […] More

Juventus : il Tottenham vorrebbe Dybala - ma il nodo sarebbero i diritti d'immagine : Questi sono giorni molto caldi per il mercato della Juventus. Infatti, alcuni giocatori bianconeri sono nel mirino dei club inglesi. Il mercato d'oltremanica però chiuderà i battenti domani, perciò le trattative nelle prossime ore potrebbero subire delle accelerate. Tant'è che ieri sera, stando a quanto afferma Sky Sport, il Tottenham avrebbe fatto un'offerta alla Juve per Paulo Dybala. Gli Spurs avrebbero proposto ai bianconeri 70 milioni di ...

Calciomercato Juventus : Pogba! Dybala - Mandzukic e Matuidi in Inghilterra : Calciomercato Juventus: prosegue la missione bianconera in Inghilterra, che vede come protagonisti Nedved, Paratici e il procuratore italo-olandese Mino Raiola. Il grande sogno della Juve è per il centrocampo Paul Pogba, l’ex bianconero tornato d’attualità in questo pazzesco mercato estivo 2019. I colloqui con il Manchester United durano da giorni: per portare il francese a […] More

Mercato Juventus - Dybala al Tottenham : ultim’ora - arriva la svolta! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato da “Sportmediaset“, è arrivata la svolta totale per l’imminente cessione di Dybala al Tottenham. Il numero 10 bianconero sarebbe pronto ad accettare la corte degli Spurs. Non si conoscono ancore le cifre contrattuale proposte dal club londinese. Juventus e Tottenham avrebbero raggiunto un accordo per 70 milioni di euro. La […] More