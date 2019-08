Juventus | Danilo | “Un sogno essere qui | ottimo posto da chiamare casa” Intanto Cancelo

Juventus - Danilo Luiz inizia l'avventura italiana : "Sono molto felice di essere qui" : "Sono molto felice di essere qui". Queste le prime parole di Danilo Luiz appena arrivato nella nuova squadra, la Juventus. Per il giocatore brasiliano è da poco cominciata l'avventura italiana. Il terzino del 1991 si è trovato di fronte a un contratto da 4 milioni di euro netti più bonus per 5 anni.

La formazione tipo della Juventus 2019-20 cambia : Danilo prenderà il posto di Cancelo : Nuovo volto in casa Juventus. E' Danilo dal Manchester City, l'ufficialità è arrivata nella serata del 7 agosto. Il terzino destro brasiliano approda in bianconero in cambio di Joao Cancelo e di un adeguato conguaglio economico, si parla di circa trenta milioni di euro. Toccherà dunque a Danilo ricevere in eredità la fascia destra dal portoghese, coprire la fascia destra assicurando i giusti movimenti difensivi e nello stesso tempo sostenere ...

Danilo è il nuovo terzino della Juventus : Il brasiliano è il rimpiazzo del portoghese Joao Cancelo, scambiato con il Manchester City dopo una sola stagione a Torino

Juventus - visite mediche al J Medical per Danilo [VIDEO] : La Juventus ha piazzato un nuovo colpo di mercato, si tratta del brasiliano Danilo che è arrivato in bianconero tramite uno scambio con Cancelo che si è trasferito al Manchester City, nelle casse del club bianconero anche 28 milioni di euro. Uno scambio che ha fatto molto discutere, l’ex Inter è considerato come uno dei migliori nel suo ruolo ma le difficoltà in fase difensiva hanno spinto la Juventus alla cessione, Danilo non è ...

Juventus - Danilo è arrivato a Torino : inizia l’avventura in bianconero [FOTO e VIDEO] : La Juventus ha definito l’arrivo del terzino destro Danilo, il brasiliano arriva dal Manchester City in seguito ad uno scambio con Cancelo, nelle casse del club bianconero anche circa 30 milioni di euro. L’avventura in bianconero inizierà dalla giornata di domani e dopo le visite mediche, il calciatore è atterrato poco dopo le 18 all’aeroporto di Torino. Ad attenderlo una Jeep Grand Cherokee, presenti numerosi ...

SCAMBIO CANCELO-DANILO - ACCORDO/ Juventus - cifre : 'Visite mediche per Joao col City' : SCAMBIO Joao CANCELO-DANILO, fumata bianca tra Juventus e Manchester City: le cifre dell'operazione. Visite mediche in corso per il portoghese.

Calciomercato Juventus - accordo con il Manchester City per lo scambio Danilo-Cancelo : i dettagli : Le due società hanno raggiunto l’accordo per lo scambio che coinvolge Danilo e Cancelo, i bianconeri incassano 28 milioni Juventus e Manchester City hanno raggiunto un accordo per lo scambio che coinvolge Danilo e Cancelo, con il portoghese che vola in Inghilterra e il brasiliano che compie il percorso inverso. Lapresse Un’operazione chiusa dopo giorni di trattative, giunte alla fumata bianca nella giornata di oggi grazie agli ...

Calciomercato Juventus - in chiusura lo scambio Cancelo-Danilo : le cifre e i dettagli : Operazione in dirittura d’arrivo quella tra Juventus e Manchester City. Le ultime di Sky danno per fatto il passaggio di Joao Cancelo al Manchester City: il portoghese dovrebbe lasciare Torino in cambio del brasiliano Danilo e di un conguaglio di 30 milioni di euro. Danilo, che prima di accasarsi nel 2017 al City aveva già vestito in Europa le maglie di Porto e Real Madrid, firmerà un quinquennale a 4 milioni di euro a stagione. Il ...

Joao Cancelo per Danilo - scambio Juventus-City/ 'C'è l'accordo' : 30 mln ai bianconeri : scambio Joao Cancelo-Danilo, fumata bianca tra Juventus e Manchester City: le cifre dell'operazione. Ufficialità prevista già per domani.

Mercato Juventus - scambio Cancelo-Danilo : è fatta! Conguaglio per i bianconeri : Mercato Juventus- Ci siamo, il Mercato bianconero si prepara ad entrare nel vivo con lo scambio tra Juventus e City: Cancelo in Inghilterra, Danilo in maglia bianconera. Accordo totale e fumata bianca in arrivo. Alla Juventus andranno circa 30 milioni di euro di contropartita economica. Detto questo, la Juventus ha scelto di privarsi del terzino […] More

Danilo - chi è il nuovo terzino destro della Juventus : spinta ed esperienza al servizio di Sarri : Sarà ufficiale, oggi, l’arrivo di Danilo Luiz da Silva, meglio conosciuto come Danilo, alla Juventus. Da Torino, dunque, partirà il portoghese João Cancelo in direzione Manchester City. Danilo vanta una solida esperienza tra le big d’Europa, con cui ha vinto due Champions League (Real Madrid). Per lui è pronto un contratto da 4,5 milioni di euro all’anno per cinque stagioni (erano 5 quando stava nella squadra ...

Mercato Juventus - scambio Cancelo-Danilo : Paratici a Londra per chiudere : Mercato Juventus – La Juventus si muove su più fronti in Inghilterra. Da una parte l’intrigo Lukaku e il possibile scambio con Dybala al Manchester United, dall’altro l’operazione con il City per la cessione di Cancelo e l’inserimento nell’affare di Danilo. Trattativa che nelle ultime ore ha avuto un’accelerazione, con i bianconeri e i ‘Citizens’ più vicini nel definire lo scambio dei due ...

Juventus - ultimissime Sky : si sblocca l’affare Cancelo-Danilo : Di Marzio fa il punto sullo scambio tra Juventus e Manchester City per Cancelo. A seguire le dichiarazioni del noto giornalista nel corso dell’ultimo intervento per Sky. Juventus, aggiornamento di Di Marzio sull’affare Cancelo “Dopo la salita ecco, forse, la discesa. Juventus e Manchester City stanno continuando a lavorare alla trattativa che dovrebbe portare Cancelo in Inghilterra e Danilo in Italia. […] More

Calciomercato Juventus - si sblocca l’affare Danilo-Cancelo con il City : gli aggiornamenti : Fabio Paratici incontrerà l’agente di Danilo tra domani e lunedì, provando a raggiungere l’intesa definitiva per chiudere lo scambio con Cancelo La Juventus spinge per chiudere lo scambio tra Cancelo e Danilo con il Manchester City, l’operazione procede sui binari giusti dopo l’apertura del brasiliano ad accettare la proposta dei bianconeri. AFP/LaPresse Tra domani e lunedì è in programma a Londra un incontro ...