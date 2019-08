Just Cause 4 | annunciato il DLC Danger Rising

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 8 agosto 2019) Equipaggiato con un nuovo prototipo di Volopattino, Rico dichiara guerra all'Agenzia dopo aver scoperto i suoi piani per eliminarlo. Tom Sheldon si unisce a Rico nella missione e i due iniziano a indagare su un grande sottomarino minacciosamente emerso al largo di Solís. Che Rico si sia immischiato in un gioco più grande di lui?4 cambia per sempre con l'arrivo die del nuovissimo Volopattino. Plana sulla superficie del mare, sfreccia sulle ringhiere e compi acrobazie sopra elicotteri che esplodono. La varietà di opzioni offerte da4 diventa ancora più imbattibile e ti permetterà di seminare distruzione in grande stile: affronterai i vecchi datori di lavoro di Rico con più velocità e grandi acrobazie, in una serie di nuove missioni che metteranno alla prova le abilità del nostro eroe.L'Agenzia è tornata e ha a disposizione un intero arsenale di ...

