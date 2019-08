Italia-Senegal basket oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Fonte : oasport

(Di giovedì 8 agosto 2019) Stasera alle 20,30 l’farà il suo esordio nella Veronaball Cup, quadrangolare amichevole che è la seconda tappa della marcia di avvicinamento degli azzurri verso i Mondiali di Cina che scatteranno il 31 agosto. Si comincia col, domani i ragazzi di coach Meo Sacchetti affronteranno la Russia e infine sabato il Venezuela. Alla fine delle tre partite, tra i 18 giocatori attualmente in gruppo, Sacchetti opererà i primi tre tagli in vista del raduno di Roma che comincia lunedì, e dei successivi impegni premondiali. Tra i 12 che scenderanno in campo domani non ci saranno Amedeo Tessitori, Riccardo Moraschini e Marco Belinelli, quest’ultimo farà il suo esordio contro la Russia. Per tutta la manifestazione invece saranno assenti Danilo Gallinari, operato sabato di appendicite e dimesso l’altro ieri dall’ospedale, il capitano Luigi Datome, che continua il ...

