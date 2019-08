Incendio in una base di sottomarini atomici in Russia | almeno un morto

Russia - Incendio in una base di sottomarini atomici : A Severodvinsk, nella regione di Arkhangelsk che si trova nel Nord della Russia, è scoppiato un incendio presso una base militare che è sede dei sottomarini atomici della flotta del Nord. Secondo quanto riportato dai media russi le esplosioni sono state udite nettamente e ci sarebbero due morti e almeno una decina di feriti.L'incidente avrebbe avuto origine a bordo di una nave durante il test di un motore di un jet a combustibile liquido. Il ...

Incendio in una base di sottomarini atomici in Russia - due morti : Due persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite in una esplosione in una base militare a Severodvinsk, nella regione di Arkhangelsk, nel nord della Russia. L’esplosione nella base che ospita i sottomarini atomici è avvenuta durante il test di un motore di un jet a combustibile liquido. Il ministero della Difesa ha assicurato che il livello delle radiazioni ”è normale”.Non è necessaria “nessuna ...

Russia - Incendio in una base militare sottomarini atomici : “Almeno un morto e 10 feriti” : Un incendio è scoppiato in una base militare a Severodvinsk, nel nord della Russia, casa dei sottomarini atomici della flotta del nord. Stando a una fonte citata dalla Tass "una persona è morta nell'incidente, originato a bordo di una nave". Ci sarebbero anche dei feriti, almeno dieci secondo la fonte.Continua a leggere

Una donna è morta nell’Incendio di un capannone dove vivevano decine di migranti in provincia di Matera : A Metaponto, in provincia di Matera, una donna è morta nell’incendio di un capannone in cui vivevano decine di migranti, occupati nelle attività agricole della zona. Il capannone fa parte dell’ex complesso industriale Felandina, dove gruppi di migranti vivono in

Matera - Incendio in un capannone dove vivevano i braccianti stranieri. Morta una donna nigeriana : Una donna nigeriana è Morta in un capannone industriale andato a fuoco stamattina a Metaponto di Bernalda, nel Materano. Lo stabile era il riparo di decine di lavoratori migranti impegnati come braccianti nelle campagne della zona, per lo più irregolarmente.Continua a leggere

Matera - Incendio in un capannone rifugio per decine di migranti : morta una donna : Nell'area dell'ex complesso industriale “La Felandina” a Metaponto di Bernalda avevano trovato rifugio decine di migranti...

Incendio in un capannone a Metaponto - nel Materano : morta una donna : Incendio in un capannone a Metaponto, nel Materano: morta una donna La vittima sarebbe una migrante, di nazionalità nigeriana, che viveva insieme a decine di connazionali in un ex complesso industriale. Indagini in corso Parole chiave: ...

Incendio Ragusa - a fuoco autocarro in una demolizione FOTO : Incendio a Ragusa, a fuoco un autocarro presso una demolizione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

Incendio in un appartamento : l’abitazione è andata distrutta - una donna è morta per asfissia : Una donna di 81 anni è stata trovata morta oggi dopo che nella sua abitazione era scoppiato un Incendio, a Comelico Superiore, in Veneto. Il corpo dell’anziana è stato rinvenuto dai vigili del fuoco, al piano terra della palazzina. Le cause del rogo sono al vaglio dei carabinieri. Non risultano altre persone coinvolte nell’episodio. L’anziana signora, secondo i primi accertamenti medici, sarebbe deceduta per asfissia. Questo ...

Germania - furono i nazisti ad appiccare il fuoco? Una dichiarazione giurata riapre il caso dell’Incendio al Reichstag del 1933 : Quando lasciò Van der Lubbe davanti al Reichstag, alle 21 del 27 febbraio 1933, nell’aria “c’era odore di bruciato e deboli nuvole di fumo attraversavano le stanze”. Questo racconta Hans-Martin Lennings, ex membro delle Sa, il primo gruppo paramilitare del partito nazista, in una dichiarazione giurata che fece scrivere nel 1955 in forma notarile. Un documento trovato oggi negli archivi del tribunale distrettuale di ...

Roma - Incendio in una discarica abusiva - aria irrespirabile nella zona Nord-est. Cittadini spaventati - si barricano in casa - rabbia e proteste sui social : Un odore acre fortissimo. Una colonna di fumo che in breve tempo ha avvolto buona parte del quadrante nord est della città. Sono momenti di rabbia e di difficoltà per gli abitanti di...

Roma - Incendio in una discaica abusiva - aria irrespirabile nella zona Nord-est. Cittadini spaventati - si barricano in casa - rabbia e proteste sui social : Un odore acre fortissimo. Una colonna di fumo che in breve tempo ha avvolto buona parte del quadrante nord est della città. Sono momenti di rabbia e di difficoltà per gli abitanti di...

Incendio in una officina a Comiso FOTO : Incendio di autocarri nella notte nel piazzale di una officina nei pressi della S.p. 7 Comiso Chiaramonte. A fuoco tre trattrici e un'auto

Incendio sui binari e treni bloccati. C'era una talpa? : Mentre vanno avanti le indagini degli inquirenti alcuni sindacalisti acanzano un sospetto: "Chi ha colpito aveva a disposizione informazioni segrete" treni Incendio Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/07/24/Incendio-sui-binari-a-rovezzano-cera-una-talpa/Sabotaggio di RovezzanoTalpa dietro l'Incendioche ha ...