Incendi Sardegna | rogo nel Nuorose | domani altra giornata ad alto rischio

Continuano i roghi nelle Isole, dove il sole picchia forte e le temperature sono in volata, con picchi di +37°C nel Sassarese e +38°C nel Palermitano. A peggiorare il quadro della situazione, ritorna l'emergenza Incendi: sono diversi i roghi in entrambe le regioni, che stanno richiedendo l'intervento di Vigili del Fuoco e canadair. 4 roghi in Sardegna, canadair in azione Mezzi aerei sono in volo in Sardegna per spegnere quattro

Con l'ausilio di due elicotteri del Corpo forestale regionale, sono riprese questa mattina all'alba le operazioni di spegnimento del vasto Incendio che è divampato ieri sera nelle campagne di Dualchi, in provincia di Nuoro. Le fiamme hanno minacciato molte aziende agricole che si trovano in zona, per poi spostarsi verso nord. In fumo centinaia di ettari di pascoli, macchia mediterranea e sugherete.

allerta massima in Sardegna: secondo il bollettino diramato dalla protezione civile regionale oggi è una giornata da bollino rosso per il pericolo Incendi nel basso Sulcis e nel Campidano, tra Cagliari e Oristano. Attenzione rinforzata (codice arancione) nel resto dell'Isola tranne nel Sassarese e nella costa orientale dal Nuorese a Villasimius. Si segnala già un primo Incendio con l'intervento di un elicottero del Corpo forestale

continua l'emergenza Incendi a Sud Italia e nelle Isole: in Sardegna, dove per oggi era stata diramata un'allerta arancione, sono scoppiati oltre 20 Incendi, di cui quattro hanno richiesto l'intervento degli elicotteri del Corpo forestale. Tra i quattro più vasti, il primo è scoppiato in agro di Desulo, in località C. Doi, dove è intervenuto un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Sorgono. Le operazioni di

Bollino arancione per gli Incendi in quasi tutta la Sardegna: la Protezione civile regionale ha diramato per tutta la giornata di oggi un avviso con attenzione rinforzata nel Sulcis, nel Campidano di Cagliari e Oristano, nel Nuorese e nel Logudoro. Nelle altre zone dell'Isola l'allerta è media, indicata con codice giallo.

Diversi Incendi sono divampati oggi in Sardegna, alimentati dal forte vento, e stanno vedendo impegnate le squadre della Protezione civile, i vigili del fuoco, il Corpo forestale e i volontari. L'episodio più grave a Paulilatino, nell'Oristanese, a ridosso della statale 131 – la principale arteria dell'isola – tanto che la strada è stata chiusa al traffico per una decina di minuti. Il rogo è scoppiato

Nuovo bollettino di pericolo di Incendi in Sardegna per sabato 3 agosto anche se l'allerta della protezione civile regionale passa da rosso ad arancione, almeno per quanto riguarda la Gallura. Resta alta l'attenzione anche nel Nuorese e nel sud Sardegna, Sulcis compreso. "In questo stato, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato – fa sapere la Protezione civile

Fuoco tattico - la tecnica usata in Sardegna per combattere gli Incendi col fuoco : Il fuoco per combattere il fuoco: l’attività, molto pericolosa e che richiede competenze di elevato livello, è stata utilizzata dal Gauf (Gruppo di analisi e uso del fuoco) per bloccare il fronte dell'incendio divampato a Maracalagonis in Sardegna. L'effettuazione del fuoco tattico ha la funzione di allargare la fascia priva di materiale combustibile bruciando il materiale combustibile adiacente a tale fascia esistente.Continua a leggere

A causa delle alte temperature che potranno raggiungere anche i +40°C, la protezione civile regionale della Sardegna ha diramato un avviso per il pericolo di incendi, che è "alto" sulla costa nord orientale, e lo stato di attenzione (bollino arancione) per il resto dell'isola ad esclusione della costa occidentale (Sassarese e Oristanese). Emessa anche un'allerta meteo per "condizioni avverse", in

Un vasto rogo, giovedì 1 agosto, a Solanas ha danneggiato alcune abitazioni e ha portato all'evacuazione, in via precauzionale, di alcune case. Allerta per le alte temperature nella giornata del 2 agosto in quasi tutto il territorio

Son quattro i grossi roghi che si sono sviluppati in Sardegna nelle scorse ore. La situazione più critica si è avvenuta nel Cagliaritano, a Decimoputzu, dove i residenti di un'abitazione isolata sono stati evacuati quando le fiamme hanno raggiunto il giardino distruggendo attrezzi e mezzi. In azione elicotteri e Canadair.