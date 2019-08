In Italia la prima boutique di abiti islamici

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 8 agosto 2019) Emanuela Carucci Aprirà a Cantù in provincia di Como, ma non è a misura di... bambini Si chiamerà "Fatima Shop" e sarà unahalal di alta moda. Un vero e proprio negozio di abbigliamento islamico per donne. Il primo in. Aprirà a settembre a Cantù, un Comune in provincia di Como.Un locale, quello che ospiterà il negozio in stile shabby chic per "offire un’esperienza sensoriale", come si legge sul quotidiano Daily Muslim, con la filodiffusione dei Nasheed (un genere musicale islamico) con profumi e colori che accoglieranno una clientela selezionatissima. Ad aprire laislamica è una donnana di fede musulmana. Si tratta di Fatima Asmaa Paciotti. La sua attività era già presente sul web, ma ora diventerà una attività commerciale in piena regola con tanto di negozio. La direzione di "Fatima Shop", come si legge sempre sul Daily Muslim, ci tiene ...

Agenzia_Ansa : In Italia la cura delle cellule armate contro i tumori - Agenzia_Ansa : 'Voto anticipato? Lo vedremo prima di settembre': così @matteosalvinimi. 'Oggi abbiamo raccolto idee per l'Italia… - LiaCapizzi : Agli Europei di tuffi di Kiev prima medaglia per Italia ** ORO di Noemi Batki (31 anni) e Chiara Pellacani (16 anni… -