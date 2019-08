In anteprima per Vanity Fair lo spot per il festival di Venezia

Il toccante tributo di Sophie al padre Luke Perry all’anteprima di C’era una volta a Hollywood : ‘Triste ma fiera di te’ : Luke Perry è tra i protagonisti di C'era una volta a Hollywood, ultimo film diretto da Quentin Tarantino. In occasione della première, la figlia dell'attore gli ha dedicato un toccante post su Instagram, in cui ha elogiato il suo lavoro e quanto fosse importante per lui. La pellicola di Tarantino è l'ultimo progetto a cui Luke Perry ha preso parte. Prima di morire, aveva firmato anche per apparire nel revival di Beverly Hills 90210, mentre ...

Vite da copertina - fuori Alda D'Eusanio - dentro Ciacci - ecco le provinate per la conduzione (anteprima Blogo) : Vite da copertina si rinnova. Nella prossima edizione del contenitore pomeridiano di Tv8, secondo quanto risulta a Blogo, ci saranno molte novità. La prima dovrebbe essere la conduttrice. Infatti, stando alle informazioni in nostro possesso, non ci sarà Alda D'Eusanio, tornata al timone di un programma tutto suo meno di un anno fa. Al suo posto molto probabilmente un'altra donna. Tra le provinate finora ci sarebbero le attrici Giorgia Wurth, ...

Teresa de Santis ospite di Io e Te per omaggiare Andrea Camilleri (anteprima Blogo) : Gli omaggi ad Andrea Camilleri decisi dalla direzione di Rai 1 per ricordare l'impegno e la storia dello scrittore, sceneggiatore, regista, drammaturgo e insegnante passeranno anche per Io e Te in onda alle 14.Siamo in grado di informarvi che all'interno della puntata speciale del programma condotto da Pierluigi Diaco (ieri al record di ascolti stagionale) sarà ospite in studio il direttore di Rai 1 Teresa de Santis, rara comparsata in un ...

Pronti per l’Amazon Prime Day? Ecco delle offerte in anteprima : Scopri in anticipo alcune delle offerte dell'Amazon Prime Day 2019. I prodotti che andranno in sconto e le promozioni su intere gamme, ed Ecco qualche suggerimento per non perderti alcuna promozione! L'articolo Pronti per l’Amazon Prime Day? Ecco delle offerte in anteprima proviene da TuttoAndroid.

anteprima caratteristiche sistema operativo Huawei : Hongmeng OS in 6 nuovi aspetti : Come sarà il nuovo sistema operativo Huawei, di certo denominato Hongmeng OS in Cina ma dalla nomenclatura incerta altrove? Qualche settimana fa, sulle pagine di OM, sono state riportate delle schermate in Anteprima del nuovo OS. Oggi 9 luglio abbiano nuove informazioni relative all'esperienza software, in particolare su alcune delle sue funzioni. La sempre autorevole fonte Huawei Central è stata contattata da uno dei tester cinesi alle ...

Monica Setta con Tiberio Timperi ad Unomattina in famiglia (anteprima Blogo) : Lei nasce come giornalista economica al mitico Giorno di Milano, quindi arriva MF, La Voce di Montanelli ed il Corriere della sera. Poi Capital, Io donna, Gente e Gioia. Una carriera fatta di pane ed economia, quando quelle che ora vengono chiamate "fake news" venivano punite con un calcio negli stinchi, perchè allora c'era l'ossessione della credibilità e non dei click. Monica Setta si è costruita un pedigree professionale di tutto rispetto ...

Un palco per due in seconda serata su Rai2 : Carolina Rey e Lorenzo Baglioni conduttori (anteprima Blogo) : Prima dell'inizio ufficiale della prossima stagione, è prevista una novità per il pubblico di Rai2. Infatti, stando a quanto risulta a Blogo, la rete diretta da Carlo Freccero dalla fine di agosto 2019 trasmetterà un programma settimanale nuovo di zecca. Si tratta di Un palco per due, che dovrebbe essere collocato nella seconda serata del mercoledì. Alla conduzione due giovani già visti sul piccolo schermo (e non solo), ossia Carolina Rey e ...

Si evolve ancora Google Maps : grandi sorprese - in anteprima per alcuni : Google Maps ultimamente ha fatto faville, integrando nel proprio sistema di navigazione alcune funzionalità cardine di cui proprio non si poteva più fare a meno (ci riferiamo alla segnalazione degli autovelox fissi mobili, degli incidenti e dei rallentamenti, oltre che dell'innesto del tachimetro per il controllo della velocità del proprio veicolo in presa diretta). Non intende fermarsi qui il colosso di Mountain View: se siete guide locali di ...

Rai2 perde Rocco Schiavone - la terza stagione in onda su Rai1 (anteprima Blogo) : Chi di 'furto' di serie tv ferisce, di 'furto' di serie tv perisce. Si potrebbe semplificare così, con un po' di ironia, quanto sta per succedere in Rai. Secondo quanto apprende Blogo, infatti, Rai2 starebbe per perdere Rocco Schiavone. La fortunata fiction con Marco Giallini protagonista, infatti, dovrebbe essere promossa su Rai1. Il processo inverso di quello che ha coinvolto (non senza tensioni - Lucio Presta ne sa qualcosa) nei mesi ...

Tale e quale show 2019 - anche Francesco Pannofino e Rita Rusic in lizza per un posto nel cast (anteprima Blogo) : Continuano ad emergere indiscrezioni rispetto al cast della prossima edizione di Tale e quale show, al via a settembre su Rai1. Stamattina vi abbiamo svelato in anteprima alcuni dei provinati delle ultime ore, cioè Roberto Ciufoli, Antonio Zequila, Massimo Bagnato, Marcello Cirillo, Nadia Rinaldi, Denny Mendez, Rosanna Fratello. Nomi che si aggiungono a quelli già anticipati da Blogo e dal settimanale Spy, ossia Francesco Monte, Stefano Sala, ...

In anteprima al Taormina Film Fest - The noisy silence di Agostino Fontana affronta la ciclicità delle violenze personali : Prodotto da SLY Production di Silvestro Mariano E SLY Asset LTD in co-produzione con Simona Diana e distribuito da Prem1ere Film, The noisy silence è il primo cortometraggio diretto da Agostino Fontana. Interpretato da Giuseppe Zeno (recentemente visto al cinema ne La tenerezza di Gianni Amelio e in tv ne Il paradiso delle signore e Tutto può succedere) Gaia Bermani Amaral (Un passo dal cielo in tv, Malati di sesso al cinema), Jenna Thiam ...

Una voce per Padre Pio 2019 con Flavio Insinna su Rai1 (anteprima Blogo) : Torna sui teleschermi della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo uno dei titoli storici del palinsesto estivo del primo canale della Rai. Il nostro riferimento è alla celebre serata Una voce per Padre Pio, che tutti gli anni la prima rete della televisione pubblica dedica al ricordo del Santo di Pietrelcina.Oggi qui su TvBlog siamo in grado di annunciarvi che alla guida della serata è stato chiamato Flavio Insinna, conduttore ...

Grande Fratello Vip 2019 : è corsa a tre per la conduzione (anteprima TvBlog) : Appena ventiquattro ore fa, proprio su queste pagine, abbiamo riportato l'indiscrezione del sito Dagospia sul conduttore che potrebbe prendere le redini della nuova edizione del Grande Fratello Vip, la quarta, in onda il prossimo autunno. Il nome lanciato dal giornalista Alberto Dandolo è stato quello del direttore del settimanale Chi Alfonso Signorini, già opinionista delle scorse edizioni del programma di Canale 5. ...