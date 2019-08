Il sarto che ha fatto le scarpe al Papa ma non trova eredi

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 8 agosto 2019) Serenella Bettin Virgilio Virgili a 83 anni crea borse e cinture «I giovani? Non vogliono fare gli artigiani» Immerso nelle sue borse lui sta fin troppo bene. Lungo il viale di quelle bancarelle al mare, sguardo da Indiana Jones, al capo indossa un cappello di paglia, bandana gialla attorno al collo, camicia di jeans semi abbottonata, borsello e cintura; al taschino tiene un taccuino e dentro la tasca dei pantaloni ha uno smartphone dove aggiorna il suo blog, condivide le foto e le mostra orgoglioso a chi crede che lui abbia una storia da raccontare. Perché é proprio così. Virgilio Virgili 83 anni il prossimo 2 ottobre, classe 1936, realizza borse con le sue mani. Nato a Monterubbiano in provincia di Fermo, nelle Marche, è uno degli ultimi artigiani rimasti in questo deserto dei tartari. «Sono rimasto solo», ci dice mentre ci avviciniamo incuriositi una sera d'estate a Porto ...

